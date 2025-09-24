Hamas Trump'ın ateşkes iddiasını yalanladı! "Tüm dünya asıl faili biliyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze meselesi konusunda Hamas'ın ateşkesi kabul etmediği yönündeki iddialarına Hamas'tan yanıt geldi. "Tüm dünya Netanyahu'nun anlaşma girişimlerini engelleyen tek taraf olduğunu biliyor" diyen Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki engel olmadıklarını söyledi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etmedikleri iddiasını yalanlayarak, "ABD yönetimi, arabulucular ve tüm dünya, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma girişimlerini engelleyen tek taraf olduğunu biliyor" açıklamasında bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelttiği Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etmeme suçlamasına Hamas'tan yanıt geldi. Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Hamas'ın hiçbir zaman Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki engel olmadığı" vurgulanarak, "ABD yönetimi, arabulucular ve tüm dünya, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma girişimlerini engelleyen tek taraf olduğunu biliyor" denildi. Hamas'ın ateşkese varılabilmesi için şimdiye kadar her türlü esnekliği gösterdiği vurgulanan açıklamada, buna rağmen Netanyahu'nun Ocak ayında sağlanan geçici ateşkesi bozduğu ve son olarak Katar'da Trump'ın ateşkes önerisini görüşen Hamas müzakere heyetine saldırı emri verdiği hatırlatıldı.



TRUMP HAMAS'I SUÇLAMIŞTI



ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkes için çaba gösterdiklerini belirterek Hamas'ın Gazze'de tutulan rehineleri serbest bırakmayı ve ateşkes anlaşmasını kabul etmediğini iddia etmişti.

