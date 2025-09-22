Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem

Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı - ahaber.com.tr

AFAD, Balıkesir'deki depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama daha yayınladı. Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum yaşanmadığını belirten AFAD, şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

VALİLİK AÇIKLADI: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMAMAKTA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattığını belirterek, "Çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

30 KERE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ENERJİSİ

A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, meydana gelen depreme ilişkin konuştu. Ersoy, 4.9 büyüklüğündeki bir depremin 30 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine sahip olduğunu belirterek bunun bir artçı sarsıntı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"4.9 çok hissedilebilir bir deprem. 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine sahip bir büyüklük. Dolayısıyla bu depremin geniş bir alanda hissedildiğini sanıyorum. 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bu depremin klasik tektonik depremlerden biri olmadığını bundan sonra meydana gelecek artçıların uzun süre devam edeceğini söylemiştik. Nitekim öyle oldu. Fay zonu üzerinde harita üzerinde fayı gösteren bir çizgi üzerine düşmedi. Artçılar geniş bir alana yayılmıştı."