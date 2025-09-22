Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerden hissedilirken yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı. AFAD, depreme ilişkin saha çalışmalarının devam ettiğini belirterek "deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi. A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, meydana gelen depreme ilişkin konuştu. Ersoy, 4.9 büyüklüğündeki bir depremin 4 büyüklüğünde 30 depremin enerjisine sahip olduğunu belirterek bunun bir artçı sarsıntı olduğunu söyledi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden hissedilirken yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Konuya ilişkin soslay medya hesabından açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 00.05'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip etmekteyiz." ifadelerine yer verdi.
AFAD, Balıkesir'deki depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama daha yayınladı. Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum yaşanmadığını belirten AFAD, şu ifadelere yer verdi:
"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
VALİLİK AÇIKLADI: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMAMAKTA
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattığını belirterek, "Çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.
30 KERE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ENERJİSİ
A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, meydana gelen depreme ilişkin konuştu. Ersoy, 4.9 büyüklüğündeki bir depremin 30 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine sahip olduğunu belirterek bunun bir artçı sarsıntı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
"4.9 çok hissedilebilir bir deprem. 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine sahip bir büyüklük. Dolayısıyla bu depremin geniş bir alanda hissedildiğini sanıyorum. 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bu depremin klasik tektonik depremlerden biri olmadığını bundan sonra meydana gelecek artçıların uzun süre devam edeceğini söylemiştik. Nitekim öyle oldu. Fay zonu üzerinde harita üzerinde fayı gösteren bir çizgi üzerine düşmedi. Artçılar geniş bir alana yayılmıştı."
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2025-09-22 00:11:17 39.19389 28.18611 7.01 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 00:05:46 39.20222 28.17889 7.0 MW 4.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 23:47:24 38.32417 38.23861 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-09-21 23:42:06 39.24167 28.16444 6.79 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 23:05:22 38.55278 40.19889 8.5 ML 1.8 Arıcak (Elazığ)
2025-09-21 22:49:57 39.17861 28.17222 5.02 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 22:40:14 38.10722 38.51278 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2025-09-21 22:31:20 38.4475 39.23944 7.5 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2025-09-21 22:16:09 39.18444 28.19222 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 22:02:30 39.18889 28.20639 7.81 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 21:52:05 39.17333 28.20778 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 20:59:55 39.23556 29.00861 9.77 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-09-21 20:53:22 38.26306 38.75861 8.84 ML 2.5 Pütürge (Malatya)
2025-09-21 20:31:50 39.12389 28.25972 6.92 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 20:29:11 39.21333 28.09056 6.97 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 20:21:35 38.26944 38.75944 7.1 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-09-21 20:17:49 38.13833 36.51778 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-09-21 20:08:41 40.74 27.93111 7.05 ML 1.7 Marmara Denizi - [23.40 km] Marmara (Balıkesir)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eylül ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?
- KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?
- Sonbahar ekinoksu ne zaman? 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri neler? Geceler uzamaya başladı mı?
- Küsuf Namazı nedir, nasıl kılınır? Peygamber Efendimiz Güneş Tutulması sırasında ne yapardı? İşte Güneş tutulması ile ilgili ayetler...
- Manisa’da resmen para üretiyorlar: Yaylalara ekip 81 ile satıyorlar! 1 kaşığı dahi şifa oluyor
- İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Gençlik programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartları...
- TEKNOFEST GÜZERGAH VE ULAŞIM BİLGİSİ | 2025 TEKNOFEST İstanbul alanı nerede, girişler ücretli mi? İşte son gün etkinlik takvimi
- Emekliye %11.3'lük zamlı maaş: SSK BAĞKUR için ek artış hesabı yapıldı! Refah payı ilave edilecek mi? 6 puanlık aralık...
- TOKİ %25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları
- 11. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler? 11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak?
- 4 il için turuncu alarm: Sel ve taşkın tehlikesi kapıda! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Yeni hafta güneşli ama fırtına geliyor
- Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün saat kaçta? FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?