Sındırgı’da 16 dakika arayla peş peşe sarsıntı! Deprem fırtınası normal mi? | A Haber’de uzmanlar yorumladı

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"BU TÜR DEPREMLER ENERJİ BOŞALMASI SONUCU OLUŞMAKTADIR"

5 büyüklüğündeki bir depremin açığa çıkardığı enerjinin tamamen boşalabilmesi için, yaklaşık 30 adet 4 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi gerekir. 10 Ağustos'tan bugüne kadar yaşanan depremleri incelediğimizde, bu sayının üzerine çıkıldığı görülüyor. Ayrıca 6.1 büyüklüğündeki ana şoktan sonra yaşanan en büyük artçıyı da bugün yaşadık. Gerilim boşalması devam ediyor ve bu süreçte 4'ten küçük depremlerin oluşması beklenen bir durumdur.

Deprem, bir fay hattında ani bir kırılma ve kayma sonucu oluşur. Tektonik levhalar sürekli hareket halindedir; ancak levha kenarlarında oluşan sürtünme nedeniyle bu hareket sınırlanır. Zamanla bu bölgelerde gerilim birikir ve sürtünme kuvveti aşıldığında, bu enerji ani bir şekilde açığa çıkar. Bu enerji, yer kabuğunda yayılan sismik dalgalar aracılığıyla hissedilir ve bir depreme neden olur.

Bugünkü bilimsel bilgiler ışığında, bir depremin tam olarak ne zaman meydana geleceğini bilmemiz mümkün değildir. Ancak fay hattına olan yakınlık, zeminin yapısı ve bina dayanıklılığı gibi unsurlar, bir depremin etkisini doğrudan belirler. Bu nedenle depreme dayanıklı yapıların inşası hayati önem taşımaktadır.