Sındırgı’da 16 dakika arayla peş peşe sarsıntı! Deprem fırtınası normal mi? | A Haber'de uzmanlar yorumladı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen art arda depremler, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Sadece 16 dakika arayla yaşanan 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğündeki sarsıntılar, bölgede endişeye neden olurken, deprem uzmanlarından açıklama gecikmedi. A Haber ekranlarına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Doç. Dr. Bülent Özmen önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlar bu ölçekte olan depremlerin tehlike oluşturmadığının altını çizerek, korkulacak bir durum olmadığını söyledi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.58'de 4.8 , saat 22.00'de 4.2 ve saat 22.14'te ise 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.
A Haber ekranlarına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Doç. Dr. Bülent Özmen önemli açıklamalarda bulundu.
Deprem uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:
"Bugün meydana gelen depremler, 10 Ağustos'ta Sındırgı'da yaşanan depremin artçıları olarak değerlendirilebilir. Bu durumu 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından beklenen bir artçı sarsıntı süreci olarak yorumluyorum. Bu nedenle şaşırtıcı bir gelişme değil. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ana şoktan sonra artçı depremler yaşanması doğaldır. Dolayısıyla halkımızın korkuya kapılmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir.
"BÖLGEMİZ CİDDİ DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP"
Türkiye'de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Diri Fay Haritası'na baktığımızda, ülke genelinde 550'ye yakın diri fay hattı bulunmaktadır. Komşu ülkeleri de dâhil ettiğimizde bu sayı yaklaşık 1000'e ulaşmaktadır. Bu da, bölgemizin ciddi bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkça göstermektedir.
Bugün yaşanan 4.8 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, küçük ölçekli birçok deprem meydana geldi. Bu tür art arda gerçekleşen sarsıntılar, zaman zaman "deprem fırtınası" olarak adlandırılır. Bu sürecin normal mi yoksa olağandışı mı olduğunu önümüzdeki saatlerde daha net anlayacağız. Ancak bu gelişmeler, bölgenin daha yakından ve dikkatle izlenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.
"BU TÜR DEPREMLER ENERJİ BOŞALMASI SONUCU OLUŞMAKTADIR"
5 büyüklüğündeki bir depremin açığa çıkardığı enerjinin tamamen boşalabilmesi için, yaklaşık 30 adet 4 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi gerekir. 10 Ağustos'tan bugüne kadar yaşanan depremleri incelediğimizde, bu sayının üzerine çıkıldığı görülüyor. Ayrıca 6.1 büyüklüğündeki ana şoktan sonra yaşanan en büyük artçıyı da bugün yaşadık. Gerilim boşalması devam ediyor ve bu süreçte 4'ten küçük depremlerin oluşması beklenen bir durumdur.
Deprem, bir fay hattında ani bir kırılma ve kayma sonucu oluşur. Tektonik levhalar sürekli hareket halindedir; ancak levha kenarlarında oluşan sürtünme nedeniyle bu hareket sınırlanır. Zamanla bu bölgelerde gerilim birikir ve sürtünme kuvveti aşıldığında, bu enerji ani bir şekilde açığa çıkar. Bu enerji, yer kabuğunda yayılan sismik dalgalar aracılığıyla hissedilir ve bir depreme neden olur.
Bugünkü bilimsel bilgiler ışığında, bir depremin tam olarak ne zaman meydana geleceğini bilmemiz mümkün değildir. Ancak fay hattına olan yakınlık, zeminin yapısı ve bina dayanıklılığı gibi unsurlar, bir depremin etkisini doğrudan belirler. Bu nedenle depreme dayanıklı yapıların inşası hayati önem taşımaktadır.
"DEPREM GERÇEĞİYLE YÜZLEŞİP HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR"
Özellikle İstanbul özelinde yapılan çalışmalar, bölgede 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. Zamanı bilinmemekle birlikte, bu depremin er ya da geç meydana geleceği bir gerçektir. Bu gerçekle yüzleşip, hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yoktur.
Türkiye, genel olarak aktif fay hatları üzerinde yer alan bir ülkedir. Bu nedenle ülkemizin birçok bölgesi deprem riski altındadır. Medyada her deprem sonrası farklı uzmanların yorumları yer almaktadır. Bu açıklamalar, uzmanların bilgi ve birikimleri doğrultusunda yapılmakta olup, halkı tedirgin etmek amacıyla değil, bilgilendirme niyetiyle paylaşılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, deprem bir doğa olayıdır. Alacağımız önlemler, bu doğa olayının afete dönüşmesini engelleyebilir."
"DEPREME DAYANIKLI BİNALAR KONUSUNDA CİDDİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:
"Biz yalnızca İstanbul'da deprem olacağını söylemiyoruz. Aksine, Türkiye'nin birçok bölgesinde aktif fay hatları bulunmaktadır. Size bir örnek vereyim: 2023 depremlerinden önce Hatay'da bir konferans verdim. Hatta bu konferansın başlığı 'Hatay depreme hazır mı?'ydı. Amacımız, insanları tehlikenin farkına varmaları için bilgilendirmekti. Bu nedenle, uzmanların yalnızca İstanbul'u uyardığı yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Yer kabuğu oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Biz de elimizdeki veriler ışığında analizler yapıyor, tahminlerde bulunuyoruz. Örneğin, 1999 depremi sırasında Türkiye genelinde depremleri ölçmek için yaklaşık 300 cihazımız vardı. Bugün ise bu sayı 1200'e ulaşmış durumda. Yani artık Türkiye'yi daha detaylı gözlemleyebiliyor, daha sağlıklı bilimsel veriler elde edebiliyoruz.
Şu anda deprem hazırlıkları noktasında geçmişe göre çok daha olumlu bir süreç içindeyiz. Depreme dayanıklı yapılar konusunda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Özetle, bizler yalnızca İstanbul değil, tüm Türkiye için uyarılarda bulunuyor, bilimsel temellere dayalı çalışmalar yürütüyor ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye gayret ediyoruz."
