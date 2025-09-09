Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesine kurşun yağdırdı: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da bir şahıs boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 4 kişiyi parkta tabanca ile vurdu. Olayda 3 kadın ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 13:17

Paylaş



ABONE OL

Olay, Örnekevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T., isimli şahıs boşanma aşamasındaki karısı K.T., kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.C.'ye henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü park içerisinde yanında bulunan tabanca ile kurşun yağdırdı.

Açılan ateşte K.T., E.K. A.C., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. M.T., ayrıca bacanağı R.Ç., isimli şahsın kafasına da tabancanın kabzası ile vurarak yaraladı. Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren M.T., ise bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.