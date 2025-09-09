Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 14:03

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyza Sarıtosun idaresindeki 55 AOL 245 plakalı motosiklet, Mustafa Yanık yönetimindeki 34 HRF 463 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Beyza Sarıtosun ile yanında bulunan Beyzanur Soğuksu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

