Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı detay! Kara kutu incelemeye alındı | 16 dakikada neler oldu?

Halit Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar sürüyor DİKKAT ÇEKEN '16 DAKİKA' İDDİASI! Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, 'Arel 7' gemisinin tutuklu kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun avukatı Nuri Koray Kurun'un yaptığı açıklamada, Yukay'ın, oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile konuştuğu sırada cep telefonu sinyalinin kesildiği saat ile 'Arel 7'nin bölgeden geçtiği saat arasında 16 dakika fark olduğunu söyledi. Nuri Koray Kurun, "Halit Yukay'ın telefon sinyali saat 17.09'da kesildi. Kuru yük gemisi, olay yerinden saat 17.25 sıralarında geçti ve 17.27'de de manevra yaparak enkazın çevresinde dolaştı. Herhangi bir yaralı görmediği için yoluna devam etti. Aradaki 10-15 dakikalık boşlukta ne yaşandığına ilişkin savcılık tarafından araştırma yapılması gerekmektedir. 9 kişi gemide çalışıyordu. 1 kişinin mutlaka gemiyi köprü üstünden kumanda etmesi gerekli ve vardiyada kaptan bulunuyordu" dedi.

YÜK GEMİSİNİN HAREKET KAYITLARINA DİKKAT ÇEKTİ 'Arel 7' gemisinin AIS/Otomatik Tanımlama Sistemi'ndeki hareket kayıtlarında, Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC) göstergelerini de işaret eden Avukat Kurun, geminin, kaza kırımın olduğu bölgeden sinyal kesildikten 16 dakika sonra geçtiğini, haritaya göre UTC olarak 14.25 olan saatin, Türkiye kalıcı olarak UTC+3 saat dilimini kullandığı için 17.25 olarak okunması gerektiğini söyledi.