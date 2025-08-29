Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı detay! Kara kutu incelemeye alındı | 16 dakikada neler oldu?
Yalova’dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ederken, çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedenine ulaşıldı.
Cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar sürerken, olaya ilişkin soruşturma da sürüyor. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.
AREL-7'DEKİ SÜRTÜNME İZLERİ EŞLEŞTİ!
Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı.