Halit Yukay'ın cesedi için yeni plan: Vücut bütünlüğünün bozulmaması için özel bir operasyonla çıkarılacak

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın (43), 19 gündür kayıp olan cansız bedeni bulundu. Yukay’ın teknesi parçalanmış ve yarı batık haldeyken tespit edilirken, cenazesine ise 68 metre derinlikte ulaşıldı. Cesedin vücut bütünlüğünün korunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın da katılımıyla özel bir operasyonla çıkarılacağı öğrenildi. Öte yandan Yukay'ın cenazesinin görüntüsü de ortaya çıktı.

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

Halit Yukay (DHA)

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı.

Ekiplerin incelemesinde; parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

CANSIZ BEDEN HALİT YUKAY'A MI AİT?

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde; Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Graywolf' isimli teknenin motor plakaları ile bot parçaları da bulundu. (DHA)

KARAYA VURMUŞ PARÇALAR BULUNDU

Bölgedeki arama çalışmalarının 6'ncı gününde deniz polisi tarafından, Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulduğu ve Yukay'ın teknesi 'Graywolf'a ait olduğu değerlendirilen parçalar da bilirkişi incelemesine gönderildi.

İNSANSIZ SU ALTI ROBOTU İLE DENİZ TABANI TARANDI

Arama çalışmalarının 7'nci gününde Balıkesir'in Erdek ilçesi Kestanelik Limanı'ndan 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi İzmir Emniyeti'nden bölgeye getirilen insansız su altı robotu (ROV) ve sonar cihazı ile kazanın olduğu bölgede, deniz tabanında arama başlattı.

TEKNENİN KOLTUĞU KARABİGA SAHİLİNDE BULUNDU

Çalışmaların 10'uncu gününde Yukay'ın teknesinin koltuğu Çanakkale'nin Karabiga beldesi kıyısına vurmuş halde bulunurken, Sahil Güvenlik ekipleri çalışmalarını Çanakkale bölgesinde yoğunlaştırdı. Deniz polisi de Balıkesir'in Erdek ilçesi Paşalimanı ve Koyun Adası bölgesinde kıyı kenar taramasına devam etti.

Teknesinin koltuğu kıyıya vurdu (DHA)

YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

19'UNCU GÜNDE CANSIZ BEDENİ 68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarının 19'uncu gününde Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaza kırımın olduğu bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay'ın cenazesi, ROV ile de görüntülendi. Cenazenin etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi.

Halit Yukay (DHA)

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ÇIKARACAK

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cenazesi, vücut bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülecek çalışmayla çıkarılacak.

HALİT YUKAY'IN CENAZESİNİN GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI

Gelen son dakika bilgisine göre ise; iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edilen cenazesinin görüntülerine DHA ulaştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün botuyla denize açılan deniz polisinin Yan Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yerini tespit ettiği cenaze, insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülendi. Dalgıç polisin, "YTS cihazıyla şöyle bir parça tespit ettik. Bu koordinatta.

Daha sonra ROV ile bölgede dalış gerçekleştirdik. Karşımızda Erdek Yarımadası, Erdek Yarımadası'ndan 7 mil açıktayız. ROV cihazıyla kayıp Halit Yukay'ı polis dalgıç ekipleri ve Kıyı Emniyeti'nin desteğiyle bulduk. Şu an bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmaları yürütüyoruz" diyerek bilgi verdiği anlar da görüntüye yansıdı..

