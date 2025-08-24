Halit Yukay'ın cesedi için yeni plan: Vücut bütünlüğünün bozulmaması için özel bir operasyonla çıkarılacak

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarının 19'uncu gününde Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaza kırımın olduğu bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay'ın cenazesi, ROV ile de görüntülendi. Cenazenin etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi.

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cenazesi, vücut bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülecek çalışmayla çıkarılacak.

HALİT YUKAY'IN CENAZESİNİN GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI

Gelen son dakika bilgisine göre ise; iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edilen cenazesinin görüntülerine DHA ulaştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün botuyla denize açılan deniz polisinin Yan Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yerini tespit ettiği cenaze, insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülendi. Dalgıç polisin, "YTS cihazıyla şöyle bir parça tespit ettik. Bu koordinatta.

Daha sonra ROV ile bölgede dalış gerçekleştirdik. Karşımızda Erdek Yarımadası, Erdek Yarımadası'ndan 7 mil açıktayız. ROV cihazıyla kayıp Halit Yukay'ı polis dalgıç ekipleri ve Kıyı Emniyeti'nin desteğiyle bulduk. Şu an bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmaları yürütüyoruz" diyerek bilgi verdiği anlar da görüntüye yansıdı..