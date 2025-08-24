Halit Yukay'ın cesedi için yeni plan: Vücut bütünlüğünün bozulmaması için özel bir operasyonla çıkarılacak
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın (43), 19 gündür kayıp olan cansız bedeni bulundu. Yukay’ın teknesi parçalanmış ve yarı batık haldeyken tespit edilirken, cenazesine ise 68 metre derinlikte ulaşıldı. Cesedin vücut bütünlüğünün korunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın da katılımıyla özel bir operasyonla çıkarılacağı öğrenildi. Öte yandan Yukay'ın cenazesinin görüntüsü de ortaya çıktı.
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.
PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı.
Ekiplerin incelemesinde; parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde; Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.
KARAYA VURMUŞ PARÇALAR BULUNDU
Bölgedeki arama çalışmalarının 6'ncı gününde deniz polisi tarafından, Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulduğu ve Yukay'ın teknesi 'Graywolf'a ait olduğu değerlendirilen parçalar da bilirkişi incelemesine gönderildi.
İNSANSIZ SU ALTI ROBOTU İLE DENİZ TABANI TARANDI
Arama çalışmalarının 7'nci gününde Balıkesir'in Erdek ilçesi Kestanelik Limanı'ndan 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi İzmir Emniyeti'nden bölgeye getirilen insansız su altı robotu (ROV) ve sonar cihazı ile kazanın olduğu bölgede, deniz tabanında arama başlattı.
TEKNENİN KOLTUĞU KARABİGA SAHİLİNDE BULUNDU
Çalışmaların 10'uncu gününde Yukay'ın teknesinin koltuğu Çanakkale'nin Karabiga beldesi kıyısına vurmuş halde bulunurken, Sahil Güvenlik ekipleri çalışmalarını Çanakkale bölgesinde yoğunlaştırdı. Deniz polisi de Balıkesir'in Erdek ilçesi Paşalimanı ve Koyun Adası bölgesinde kıyı kenar taramasına devam etti.