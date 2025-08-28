Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf: Kaza sırasında mangal yapıyorduk
Marmara Denizi’nde Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni bilgiler ise dehşete düşürdü. Mürettebatın ifadelerine göre, Yukay’ın teknesine çarpan gemide kaza sırasında mangal yapılıyordu. Çarpışmaya şahit olanların olaya rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığı da dosyaya yansıdı. Olayın detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.
4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın (43) teknesi, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Olaydan 19 gün sonra, 68 metre derinlikte ulaşılan Yukay'ın cansız bedeninin çıkarılması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
GÜRÜLTÜYLE İRKİLDİLER
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, 'Arel-7' adlı kuru yük gemisi, aynı gün Çanakkale'den aldığı çimentoyu Kocaeli Limanı'na götürmek üzere seyre çıkmıştı. Marmara Adası açıklarında seyir halindeyken gemide ani bir sarsıntı hissedildi. Gürültüyle irkilen mürettebat hızla güverteye çıktı. Yanlarında geminin ikinci kaptanı ve "süvari" olarak adlandırılan görevli de vardı.
"TAVUK PİŞİRİYORDUK"
'Usta Gemici' sıfatını taşıyan Metin Sarı (50), o anları ifadesinde şöyle anlattı:
"Çanakkale Boğazı'nı çıktıktan sonra 08.00'de vardiyamı teslim etmiştim. 16.30'a kadar geminin başüstünde boya yaptım. Sonrasında yemek hazırlığı yaptık. Tavuk pişiriyorlardı. Yardım etmek için pişen tavukları aşağı indirdim ve çiğ etleri yukarı çıkardım. Aşağıya tavuk almaya indiğim esnada gemide bir titreşim oldu. Çıktığım esnada deniz yüzeyinde yüzen parçalar gördüm. Tekne parçalarına benziyordu. Tekne parçalarını cep telefonumla video kaydına aldım. Gemi yüzen tekne parçaları etrafında manevra yaptı. Sonra rotamızda devam etik. Video çekerken yanımda 2. kaptan da vardı. Gördüğüm batık tekne parçaları 'süvari' beyin bilgisi dahilindeydi. O yüzden başka yere bilgi vermedim…"
"GEMİ ETRAFINDA DÖNDÜ"
Diğer 'Usta Gemici' İsa Alazoğlu da7 Ağustos'taki İfadesinde şunları anlattı:
"Saat 16.00 sularında mangal yapacaklarını söylediler. Mangalımız sancak kıç tarafındaydı. Hazır kesilmiş odunlarla ateşi yakmaya başladım. Aşçıbaşı malzemeleri getirdi. Sancak tarafta su üzerinde dönmüş şekilde tekne parçaları gördüm. Aşağı yemekhaneye gittim. Bütün personel güverteye çıktı. Saat 17.20 sularında gemi biraz ilerledikten sonra sancak taraftan manevra yaptı. Baş tarafa 2. kaptan ve Metin isimli usta gemici gitti. Telefonla kayıt aldığını gördüm. Gemi etrafında 500-600 metre uzaklıkta döndü ve tekrar rotasında devam etti. Deniz yüzeyinde can simidi gördüm, gemi rotasına devam etti. Hiçbir yere haber vermedim çünkü süvari beyin haber vereceğini düşündüm."