Marmara Denizi’nde Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni bilgiler ise dehşete düşürdü. Mürettebatın ifadelerine göre, Yukay’ın teknesine çarpan gemide kaza sırasında mangal yapılıyordu. Çarpışmaya şahit olanların olaya rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığı da dosyaya yansıdı. Olayın detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.

Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf: Kaza sırasında mangal yapıyorduk

4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın (43) teknesi, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Olaydan 19 gün sonra, 68 metre derinlikte ulaşılan Yukay'ın cansız bedeninin çıkarılması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

GÜRÜLTÜYLE İRKİLDİLER

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, 'Arel-7' adlı kuru yük gemisi, aynı gün Çanakkale'den aldığı çimentoyu Kocaeli Limanı'na götürmek üzere seyre çıkmıştı. Marmara Adası açıklarında seyir halindeyken gemide ani bir sarsıntı hissedildi. Gürültüyle irkilen mürettebat hızla güverteye çıktı. Yanlarında geminin ikinci kaptanı ve "süvari" olarak adlandırılan görevli de vardı.

"TAVUK PİŞİRİYORDUK"

'Usta Gemici' sıfatını taşıyan Metin Sarı (50), o anları ifadesinde şöyle anlattı:

"Çanakkale Boğazı'nı çıktıktan sonra 08.00'de vardiyamı teslim etmiştim. 16.30'a kadar geminin başüstünde boya yaptım. Sonrasında yemek hazırlığı yaptık. Tavuk pişiriyorlardı. Yardım etmek için pişen tavukları aşağı indirdim ve çiğ etleri yukarı çıkardım. Aşağıya tavuk almaya indiğim esnada gemide bir titreşim oldu. Çıktığım esnada deniz yüzeyinde yüzen parçalar gördüm. Tekne parçalarına benziyordu. Tekne parçalarını cep telefonumla video kaydına aldım. Gemi yüzen tekne parçaları etrafında manevra yaptı. Sonra rotamızda devam etik. Video çekerken yanımda 2. kaptan da vardı. Gördüğüm batık tekne parçaları 'süvari' beyin bilgisi dahilindeydi. O yüzden başka yere bilgi vermedim…"

"GEMİ ETRAFINDA DÖNDÜ"

Diğer 'Usta Gemici' İsa Alazoğlu da7 Ağustos'taki İfadesinde şunları anlattı:

"Saat 16.00 sularında mangal yapacaklarını söylediler. Mangalımız sancak kıç tarafındaydı. Hazır kesilmiş odunlarla ateşi yakmaya başladım. Aşçıbaşı malzemeleri getirdi. Sancak tarafta su üzerinde dönmüş şekilde tekne parçaları gördüm. Aşağı yemekhaneye gittim. Bütün personel güverteye çıktı. Saat 17.20 sularında gemi biraz ilerledikten sonra sancak taraftan manevra yaptı. Baş tarafa 2. kaptan ve Metin isimli usta gemici gitti. Telefonla kayıt aldığını gördüm. Gemi etrafında 500-600 metre uzaklıkta döndü ve tekrar rotasında devam etti. Deniz yüzeyinde can simidi gördüm, gemi rotasına devam etti. Hiçbir yere haber vermedim çünkü süvari beyin haber vereceğini düşündüm."

GEMİDEKİ HERKES 'ŞÜPHELİ'

Gemideki 9 kişi de soruşturma altında. Kaptan ve ikinci kaptan 'taksirle ölüme sebep olmak' diğer mürettebat da 'suçu bildirmemek' ile suçlanıyor. Kazanın sebebine dair en güçlü şüphelerden biri kaptanın 'otomatik kaptan' sistemini açarak yerini terk etmesi ve yerine gözcü de bırakmamış olması görülüyor. Kaptan C.T. ifadesinde 'Gözcü' ve yardımcısının kaza saatlerine 'yemeğe indiğini' söylemişti.

"EŞİM KAPTAN TARAFINDAN SUSTURULDU"

Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir diğer detay ise 112 Acil Yardım servisine yapılan bir ihbar. Bu tutanağa göre mürettebattan birinin eşi, 112'yi aradı ve "Eşimin çalıştığı gemi bir yere çarptı ama eşim kaptan tarafından susturuldu" diyerek bilgi verdi. Bu ihbar tutanak altına alındı ve soruşturmayı yürüten birimlere ulaştırıldı. Savcılık bu ihbarı yapan kişiyi buldu. Gerçekten de gemideki mürettebattan birinin eşiydi. Ancak ifadesinde bu tutanaktaki beyanlarını kabul etmeyerek, "Yanlış anlamışım, doğru değil" diyerek ifadesinden vazgeçti.

A Haber muhabiri Vedat Sezer olaya ilişkin detayları şu şekilde aktardı:

43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın yaşamını kaybettiği o kaza kırım olayı ile ilgili gelişmeler var ama öncelikle kurtarma ve çıkarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verelim. Geride bıraktığımız gün de burada herhangi bir çalışma yapılamamıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi hala kaza kırım noktasındaki demirli vaziyette duruşunu sürdürüyor. Zira saatteki hızı 40 ila 60 kilometreyi aşan da bir rüzgar ve kaba dalgada olduğunu belirtelim.

19 günde denizin 68 metre derinliğinde cansız bedenine rastlanılan Halit Yukay'ın hayatını kaybettiği o kazayla ilgili de soruşturma dosyasına giren önemli detaylar var ki, Marmara Cumhuriyet Savcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında özellikle gemideki bazı mürettebatların vermiş olduğu ifadede kazanın meydana geldiği saatlerde veya dakikalarda gemide bir mangal yapma hazırlığı yapıldığı ve o esnada kaptanın ve gözcünün de kaptan köşküne ayrıldığı ve kaptanın otomatik kaptan sistemine geçtiği de iddia ediliyor.

Tabii ki ifadeler oldukça ilginç. Bir usta gemicinin vermiş olduğu ifadede kendisinin o gün izinli olduğunu ve odaya yaptıktan sonra bir ses duyduğunu o sese bakmak için gittiklerinde tahta parçaları yani tekne parçalarının fark edildiğini söyledi ve bunu da geminin ikinci kaptanı tarafından bilindiğini hatta daha sonradan süvariye bilgi verildiği de belirtildi. Yine bir başka gemi mürettebatının ifadesine göre ise o esnada geminin sancak tarafında arka tarafında mangal yakılacağı ve mangal yapma hazırlığıyla içerisinde olduklarını belirterek bir ses duyulduğunu ve kendisinin de aşağıya indiğinde dışarı çıkan güverteye çıkan personelinin ve mürettebatın o tahta parçalarıyla karşılaştığını ancak daha sonra gemi kaptanının manevra yaparak bir süre sonra oradan ayrıldığı bilgisine var.

Neden bunu iyi bilgi verilmedikleri konusunda ise süvarinin bu olaydan haberi olduğunu o yüzden de onun haber verebileceğini düşündüklerini ifade etmişler. Yine bir başka ifadeye göre de bu kez gemi mürettabatlarından birinin eşinin 112'yi arayarak bu durumu ihbar ettiği de ortaya çıktı ve bu da soruşturma dosyasına girdi. Tabii ki bu detaylara bakıldığında Çanakkale'den 4 Ağustos'ta çimento yükleyerek Kocaeli'de limana götürmek üzere yola çıkan Arel7 isimli kuru yük gemisinin üzerinde yapılan incelemede ise tekneye çarpmış olduğu da ortaya çıkıyor. Zira geminin ön tarafındaki izlerden alınan ve tekneden alınan numunelerin örtüştüğü bilgisi de kriminal laboratuvarda yapılan inceleme sonrası soruşturma dosyasına girdi. Tabii ki açılan soruşturmanın kapsamı daha da genişletiliyor.

