Halit Yukay'ın cenazesi denizden nasıl çıkarılacak? Asansör sistemi için özel çalışma

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldıktan sonra yaşanan kaza sonrası teknesi parçalanan ve hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay’ın cenazesine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşıldı. Yukay'ın cenazesi denizden beden bütünlüğünün bozulmaması adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılacak özel çalışmayla çıkarılacak. Cesedin deniz altından ‘asansör’ sistemiyle çıkarılması planlanıyor.

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

İş insanı Halit Yukay (DHA)İş insanı Halit Yukay (DHA)

Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde; parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

CANSIZ BEDEN HALİT YUKAY'A MI AİT?

CANSIZ BEDENİ 68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarının 19'uncu gününde Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaza kırımın olduğu bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay'ın cenazesi, ROV ile de görüntülendi. Cenazenin etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi.

Yukay'ın cenazesi görüntülendi (DHA)Yukay'ın cenazesi görüntülendi (DHA)

CENAZE NASIL ÇIKARILACAK? ASANSÖR SİSTEMİ

Cenazeyi deniz dibinden çıkarma çalışması, cenaze bütünlüğünün bozulmaması için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülecek. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor. Ancak cenaze bütünlüğünün bozulmasından endişe edildiği için, çalışmanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülmesi planlanıyor. Cesedin deniz altından 'asansör' sistemiyle çıkarılması planlanıyor.

ÇALIŞMALAR BUGÜN SÜRECEK

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edilen cenazesini çıkarma çalışmalarına hava şartlarının uygun olması durumunda bugün devam edileceği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri bugün bölgeye gelmezken, deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri de kaza kırımın olduğu ve Yukay'ın cenazesinin tespit edildiği bölgede, cenazenin bütünlüğünün bozulmadan çıkarılması için keşif çalışması yaptı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde; Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Yukay'ın parçalanan teknesi (DHA)Yukay'ın parçalanan teknesi (DHA)

KARAYA VURMUŞ PARÇALAR BULUNDU

Bölgedeki arama çalışmalarının 6'ncı gününde deniz polisi tarafından, Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulduğu ve Yukay'ın teknesi 'Graywolf'a ait olduğu değerlendirilen parçalar da bilirkişi incelemesine gönderildi.

TEKNENİN KOLTUĞU KARABİGA SAHİLİNDE BULUNDU

Çalışmaların 10'uncu gününde Yukay'ın teknesinin koltuğu Çanakkale'nin Karabiga beldesi kıyısına vurmuş halde bulunurken, Sahil Güvenlik ekipleri çalışmalarını Çanakkale bölgesinde yoğunlaştırdı. Deniz polisi de Balıkesir'in Erdek ilçesi Paşalimanı ve Koyun Adası bölgesinde kıyı kenar taramasına devam etti.

Yukay'a ait teknenin koltuğu (İHA)Yukay'a ait teknenin koltuğu (İHA)

YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

