Daltonlar ve Barış Boyun çetesi arasında tansiyonu yükseliyor: Yerini söyleyene 500 bin euro

ARALARI AÇILDI

Bu süreçte Beratcan Gökdemir' e bağlı hareket eden Daltonlar çetesi Barış Boyun Suç Örgütü adına çok sayıda silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemlerini gerçekleştirdi. 14.04.2023 tarihinde Beratcan GÖKDEMİR'in de yöneticiliğini yaptığı Barış Boyun Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 90 Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

2024 yılı Mart ayında Daltonlar Grubu Lideri Beratcan Gökdemir, ile Barış Boyun grubu arasında rantın paylaşımı nedeniyle sorunlar başladı. Ve her iki grup sosyal medyada birbirlerine savaş ilan etti.