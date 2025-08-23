Yaşam

Kaldırımı söküp götürdüler! İstanbul’da şaşırtan hırsızlık

Avcılar'da bir hafta arayla iki ayrı noktadaki kaldırım taşlarını çalan şüpheliler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye ekiplerinin ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Kaldırımı söküp götürdüler! İstanbul’da şaşırtan hırsızlık

Olay, Tahtakale Mahallesi'ndeki Petunya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa gelen şüpheliler, söktükleri kaldırım taşlarını kamyonete yükleyerek kaçtı.

AVCILAR'DA KALDIRIM TAŞLARI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Aradan bir hafta geçtikten sonra bu sefer de İstanbul Caddesi'ndeki bir sitenin önüne 3 tekerlekli motosiklet ile gelen başka kişiler, orada bulunan kaldırım taşlarından bir bölümünü alıp gitti.

Avcılar'daki hırsızlık olayından görüntüAvcılar'daki hırsızlık olayından görüntü

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

İki olay da çevrede oturanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Avcılar Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunarak 'Kamu malı hırsızlığı' olayına karışan şüphelilerin yakalanmasını istedi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.