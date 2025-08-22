Daltonlar Çetesi iddianamesinde çarpıcı detay! İş insanına zarf içinde mermili mesaj
Daltonlar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. Liderliğini Beratcan Gökdemir’in yaptığı çeteyle ilgili 1676 sayfalık iddianamede, örgütün işlediği 63 ayrı suç ayrıntılarıyla yer aldı. Belgelerde, Gökdemir’in bu eylemlerin 7’sine bizzat katıldığı kaydedildi. Çetenin hedefleri arasında, ünlü bir oteller zincirinin sahibi İranlı iş insanı Hamid Taherypour da bulunuyordu. Taherypour’un ofisine silahlı saldırı düzenleyen örgütün daha önce zarf içinde mermili mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
'Daltonlar' olarak bilinen liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütüne yönelik hazırlanan bin 676 sayfalık iddianamede, örgütün gerçekleştirdiği 63 eylemde detaylı bir şekilde anlatıldı. 7 eylemde bizzat yer alan Gökdemir'in Almanya'da oteller zinciri sahibi İranlı bir iş adamını haraca bağlamak için önce iş yerine mektupla mermi gönderdiği ardından defalarca ofisini kurşunlattığı ortaya çıktı.
ARALARINDA ANLAŞMAZLIK BAŞLADI
Almanya'da üç otel satın alan Taherypour, Ausburg da dördüncü otelinin yapımı için ise inşaat firması sahibi Viktor S. ile anlaştı. Otelin yapımı için 24 milyon Euro karşılığında Viktor S. ile sözleşme imzalayan Taherypour, inşaat süresindeyken artan maliyetler nedeniyle taşeron firmayla sorunlar yaşamaya başladı.
Firma, gerek korona, Rusya- Ukrayna savaşı ve Almanya' da yükselen enflasyon nedeniyle otelin yapım maliyetinin arttığını öne sürerek inşaat için 10 milyon euro daha talep etti. Taherpour, istenilen rakamı ödemesine rağmen inşaat bitmedi.
MERMİLİ MESAJ GÖNDERİLDİ
İddiaya göre bu anlaşmazlığın ardından İstanbul'a dönen iş insanı Hamid Taherypour'un, 2 Mart 2024 tarihinde ofisinin kapısına içerisinde mermi bulunan bir zarf bırakıldı. Daha sonra Beratcan Gökdemir ve yardımcısı Sinan Memi tarafından görüntülü aranan iş insanından 4.6 milyon Euro talep edildi.