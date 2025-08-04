Daltonlar çetesinde suikast girişimi: Sözde örgüt yöneticisi Koçer İspanya’da infaz edildi

Daltonlar Çetesi'nin sözde üst düzey yöneticisi Caner Koçer'in infaz edildiği sokak (Sabah)

CASPERS ÇETESİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI

İspanya'da yer alan Niporwifi adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda olay yerinden görüntüler paylaşılarak sözde üst düzey örgüt üyesi Caner Koçer'in ölümünde Caspers çetesinin parmağı olduğu iddia edildi.

Niporwifi'de yer alan ifadede "Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi." sözlerine yer verildi.