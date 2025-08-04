Daltonlar çetesinde suikast girişimi: Sözde örgüt yöneticisi Koçer İspanya'da infaz edildi
Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticisi olarak bilinen Caner Koçer, kaçtığı İspanya'da silahlı saldırıya uğradı. İspanya basınında yer alan habere göre Koçer sokak ortasında uğradığı suikast girişiminde hayatını kaybettiği belirtilerken 'Türk çetesinin savaşında 1 kişi infaz edildi' ifadeleri kullanıldı.
İstanbul merkezli uluslararası suç örgütü Daltonlar çetesi, TikTok gibi bazı sosyal medya platformları üzerinden 18 yaş altındaki çocukları ve gençleri hedef alarak gasp, soygun ve haraç yöntemiyle ağına düşürdü. Türkiye'de düzenlenen operasyonlar çerçevesinde kırmızı bültenle aranan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürerken çeteye yönelik flaş bir gelişme yaşandı.
SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ İNFAZ EDİLDİ
Sabah'ın haberine göre gençleri ağına düşüren Daltonlar Çetesi'nin sözde üst düzey yöneticisi Caner Koçer, İspanya'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak infaz edildi. Koçer, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmasının ardından olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
İSPANYA BASININDA GÜNDEM OLDU
İspanyol basınında yer alan habere göre Caner Koçer'in ölümü ülke gündeminde geniş yer buldu. İspanyol medyasında "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" başlığıyla Koçer'in infazı belirtildi.
CASPERS ÇETESİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI
İspanya'da yer alan Niporwifi adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda olay yerinden görüntüler paylaşılarak sözde üst düzey örgüt üyesi Caner Koçer'in ölümünde Caspers çetesinin parmağı olduğu iddia edildi.
Niporwifi'de yer alan ifadede "Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi." sözlerine yer verildi.
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