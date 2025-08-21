Daltonlar'dan kan donduran tuzak! Dehşet senaryosu iddianamede ortaya çıktı: Gençleri kandırıp kamikaze drone gibi kullandılar

Giriş Tarihi: 21.08.2025 12:00

Taktik planla gençleri avlayan Daltonlar, olayın korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. Daltonlar suç örgütünün lideri olan Beratcan Gökdemir, "Can Dalton" adıyla da tanınıyor.

Beratcan Gökdemir (Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)

GENÇLERİ KENDİ AĞINA ÇEKMEK İÇİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIYORLARDI

Gökdemir'in yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütü, bilinen yerleşik yer altı suç örgütlerindeki örgütlenme, insan kaynağı ve suç yöntemleri bakımından farklı bir yapıya sahipti. Örgüt, kendisine destekçi bulmak ve insanlara sempatik görünmek adına diğer suç örgütlerinin aksine sosyal medyayı olabildiğince etkili kullanıyor ve kendisini gizlemek yerine tanıtmaya daha çok özen gösteriyordu. Öyle ki örgütün üyeleri, gençleri kendi ağına çekmek için Facebook, Instagram, Tiktok vb sosyal medya platformları üzerinden günlük hatta saatlik olarak düzenli videolar paylaşıyordu.

ÖDÜL: LÜKS HAYAT VE UYUŞTURUCU

Üyelerini; ailevi olarak maddi durumu iyi olmayan ve aile hayatları düzgün olmayan 15-20' li yaşlar aralığındaki gençlerden seçen örgüt, öncelikle suça bulaşmamış kişiler üzerinden lüks semtlerde evler kiralayarak örgüte elaman kazandırma operasyonu için düğmeye basıyordu.

Kiralanan evlere davet edilen gençlere, diğer örgüt üyelerinin lüks yaşantısı gösterilerek özendiriliyordu. Sosyal medya platformlarında yurtdışında bulunan örgüt lideri ve yöneticileri başta olmak üzere lüks araç ve mekanlarda, pahalı marka giyim ve aksesuarlar ile silahlı paylaşımlar yaparak ilk aşamada genç nesil üzerinde yaşam tarzlarına ve örgüte yönelik bir hayranlık oluşturması sağlanıyordu.

Bilgisayar oyunlarıyla yetiştirilen gençler, suç şebekelerini anlatan internet tabanlı diziler izlettirilip, kadın, uyuşturucu, lüks hayat, yurt dışı tatilleriyle ödüllendiriliyordu.