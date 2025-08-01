Yaşam

İstanbul’da korkunç olay! Yumurta çırpan arkadaşının boğazını kesti

Kağıthane’de bir gecekonduda korkunç bir olay meydana geldi. Ferhat O., mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada yumurta çırpan arkadaşı Oktay Barbaros’u (41) bıçakla boğazını kesip öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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İstanbul’da korkunç olay! Yumurta çırpan arkadaşının boğazını kesti

Olay, saat 15.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı.

KAĞITHANE'DE EV ARKADAŞININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Ardından Barbaros, eve gelen Ferhat O.'nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Barbaros ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü (DHA)Ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü (DHA)

YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Ferhat O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Ferhat O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren 2 kişi Oktay Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü.

Ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü (DHA)Ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü (DHA)

Eve gelen 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü (DHA)Ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü (DHA)

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Oktay Barbaros'un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer yandan Ferhat O.'nun marketten yumurta aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Arkadaşını boğazını keserek öldüren Ferhat O. (DHA)Arkadaşını boğazını keserek öldüren Ferhat O. (DHA)

İSTANBUL'A ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞ

Diğer yandan, öldürülen Oktay Barbaros'un Kayseri'den İstanbul'a çalışmak için geldiği öğrenildi. Barbaros'un evli ve 4 çocuk babası olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Öldürülen Oktay Barbaros (DHA)Öldürülen Oktay Barbaros (DHA)