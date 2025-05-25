Yaşam

1915 Çanakkale Köprüsü Galatasaray'ın renklerine büründü

Galatasaray Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü sarı kırmızı renklerle aydınlatıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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1915 Çanakkale Köprüsü Galatasaray'ın renklerine büründü

1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen ve 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' ünvanına sahip.

Foto: İHAFoto: İHA

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle donatıldı.

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