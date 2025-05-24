Şampiyon İzmir'de sahne alıyor! İşte Göztepe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen ve beşinci yıldızı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, 37. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk oluyor.
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de bu akşam 62. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Ogün, Ahmed İldiz, Dennis, Nielsen, Tijanic, Kubilay, Romulo
Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina, Berkan, Mertens, Jelert, Kerem D., Morata
Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
ASLAN ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ
Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.
Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.
Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 18. haftada oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.
SON 9 MAÇINI KAZANDI
Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.
Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 9 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor'u 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.
Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.
7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Galatasaray, bu akşam kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.
Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.
LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda yer alıyor.
Çıktığı 34 maçta 87 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.
"CİMBOM"UN BU SEZON DURAN TOPLARDAN YÜZÜ GÜLDÜ
Şampiyon Galatasaray, bu sezon duran top organizasyonlarıyla rakiplerine karşı etkili oldu.
Bu sezon ligde 87 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom", söz konusu gollerin 36'sını duran top organizasyonlarıyla kaydetti. Sarı-kırmızılılar, ayrıca ilk golü attığı 27 maçın 15'inde de 1-0'ı duran toplar sayesinde buldu.
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