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Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı! Otobüsün camı kırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.05.2025 21:36 Güncelleme: 24.05.2025 21:54
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Galatasaray’ın takım otobüsüne taşlı saldırı! Otobüsün camı kırıldı

Göztepe maçının ardından Galatasaray takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Gerçekleşen saldırı da otobüsün camı kırıldı. Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay sonrası herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın takım otobüsüne, mücadelenin ardından taşlı saldırı düzenlendi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü sosyal medya)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü sosyal medya)

Gerçekleşen saldırı da otobüsün camı kırıldı. Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay sonrası herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Saldırının sorumlularının tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelemeye alındığı aktarıldı.

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Galatasaray’ın takım otobüsüne taşlı saldırı! Otobüsün camı kırıldı Galatasaray’ın takım otobüsüne taşlı saldırı! Otobüsün camı kırıldı Galatasaray’ın takım otobüsüne taşlı saldırı! Otobüsün camı kırıldı

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