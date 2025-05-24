Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı! Otobüsün camı kırıldı
Göztepe maçının ardından Galatasaray takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Gerçekleşen saldırı da otobüsün camı kırıldı. Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay sonrası herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın takım otobüsüne, mücadelenin ardından taşlı saldırı düzenlendi.
Gerçekleşen saldırı da otobüsün camı kırıldı. Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay sonrası herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Saldırının sorumlularının tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelemeye alındığı aktarıldı.
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