Galatasaray’ın takım otobüsüne taşlı saldırı! Otobüsün camı kırıldı

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü sosyal medya)

Gerçekleşen saldırı da otobüsün camı kırıldı. Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay sonrası herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Saldırının sorumlularının tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelemeye alındığı aktarıldı.