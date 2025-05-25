Bodrum'da akıllara durgunluk veren olay! Alkollü sürücü ile arkadaşları polise saldırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Trafikte makas atarak tehlikeli hareketlerde bulunan otomobilin sürücüsü polis tarafından durduruldu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye cezai işlem yapıldığı sırada sürücü ve otomobildeki diğer arkadaşları polise saldırdı.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 01:33

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Olay, akşam saatlerinde Konacık Kavşağında meydana geldi. Trafik polisi ekipleri, devriye görevi sırasında 34 CYA 639 plakalı otomobil sürücüsünün makas attığını gördü. Otomobil durdurularak sürücü A.Ç.'ye alkol kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde A.Ç.'nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cezai işlem sırasında sürücü A.Ç. polise tekme attı. O sırada otomobilde bulunan E.Y. ve M.Ç. de polis ekiplerine saldırdı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrolde otomobil içerisindeki diğer 2 kişinin de alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, olayda 2 polis hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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