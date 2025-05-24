AFAD açıkladı: Hatay'da 3.3 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 22.21'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.04 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-05-24 22:23:16 36.30167 36.05972 7.0 ML 2.0 Antakya (Hatay)
2025-05-24 22:21:27 36.30056 36.07944 4.04 ML 3.3 Antakya (Hatay)
2025-05-24 21:46:28 36.55056 29.21583 7.0 ML 1.0 Seydikemer (Muğla)
2025-05-24 21:12:18 39.10139 33.29028 7.04 ML 1.1 Kulu (Konya)
2025-05-24 21:10:04 39.81833 39.81694 7.0 ML 1.1 Çayırlı (Erzincan)
2025-05-24 21:06:55 39.38333 27.95833 7.0 ML 1.1 Altıeylül (Balıkesir)
2025-05-24 20:18:58 38.09917 27.12722 7.08 ML 2.1 Menderes (İzmir)
2025-05-24 20:07:31 37.66333 35.96889 6.95 ML 2.3 Kozan (Adana)
2025-05-24 20:06:04 38.10667 27.12139 5.53 ML 3.0 Menderes (İzmir)
2025-05-24 20:01:11 38.105 38.40611 7.08 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)