AFAD açıkladı: Hatay'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 24.05.2025 23:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 22.21'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.04 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.