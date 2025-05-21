Eylem Tok ve Timur Cihantimur davasında yeni gelişme! Eşi şikayetini geri çekti | Baba isyan etti!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 20:23

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)



ŞÜKRİYE ACİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukat Aslan, Şükriye Aci'nin, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Müvekkilinin, kaza sonrası oğluyla annesinin evine taşındığını ve çalışmaya başladığını aktaran Aslan, şunları kaydetti: "1 yaşındaki çocuğuyla olayın en büyük mağduru olan Şükriye Aci, kazadan sonra kendisinin ve çocuğunun hakları, duygu ve düşünceleri dikkate alınmaksızın tazminat pazarlıkları yapıldığını somut delilleriyle öğrenmiş, şahsının ve oğlunun haklarını korumak üzere kendi başına hukuki mücadele verme yolunu tercih etmiştir. Müvekkilin bu olayları öğrenmesine vesile olan somut deliller, hakkındaki asılsız ve incitici iddiaların sürdürülmesi halinde kamuoyunun ve resmi makamların takdirine sunulacaktır. Kazaya dair ceza soruşturmalarının sürdüğü ve kazada yaralanan kişiler ile Şükriye Aci tarafından maddi ve manevi tazminat davası açma hazırlığı yapıldığı esnada, yurt dışında tutuklu olduğu bilinen suça sürüklenen çocuğun ailesi tarafından kazadan kaynaklı zararları giderme girişiminde bulunulması üzerine, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/A maddesi hükmü çerçevesinde yürütülen müzakereler neticesinde uzlaşmaya varılmış, mağdurların maddi ve manevi tazminata ilişkin talepleri karşılanmıştır."

Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 kişinin, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirten Aslan, soruşturmaya konu suçların takibinin şikayete bağlı olmadığını, adli sürecin devam edeceğini kaydetti.

Aslan, Aci'nin kanuni sınırlar çerçevesinde haklarını temin etmeye çalıştığını aktararak, şöyle devam etti: ''Bu gelişmenin, 'Müvekkilin çok iyi yaşamsal şartlara sahip olduğu, son model arabaya bindiği, para hırsıyla böyle davrandığı' gibi gerçek dışı iddialar eşliğinde kamuoyuna sunulması art niyet eseridir. Bilhassa sosyal medyada, bu elim kaza sonucu henüz 28 yaşındayken eşini kaybeden ve 1 yaşındaki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren müvekkilimizin kendine özgü şartları bilinmeksizin yapılan tahkir edici yorumların sahipleriyle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır.''

(Foto: AA)

OĞUZ MURAT ACİ'NİN ANNE VE BABASININ ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR

Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasının şikayeti devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden Aci'nin anne ve babası ise şikayetten vazgeçmediğini bildirdi. Aile Avukatı Hacı Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Televizyonda çıkan haberlerde acı ailesinin şikayetinden vazgeçti yazıyor. Rahmetlinin eşi Şükriye Aci, maddi-manevi zararlarının karşılandığını söyleyerek şikayetten vazgeçmiştir. Diğer müştekilerin şikayeti devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"OĞUZ'UN KEMİKLERİ BUGÜN SIZLAMIŞTIR"

Kazada hayatını kaybeden Aci'nin anne ve babasının Avukatı Hacı Orhan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Orhan, "15 yıldır Oğuz'u tanıyan, babasının avukatlığını yapan birisiyim ve Oğuz'la da eskiden beri arkadaşlığımız var. Davaya başlarken hepinizin takip ettiği üzere önce ailenin avukatı olarak başladık ve Şükriye Hanım'ın yani rahmetli Oğuz'un eşinin de avukatı olarak Özer Bey'in eşinin ve kızının avukatı olarak davaya başladık. Süreç içerisinde Şükriye Hanım'ın hep bize serzenişleri oldu. Biz kendisine her zaman gerekli bilgileri verdik. Ne yazık ki bugün öğrendiğimiz dosyaya baktığımızda kendisinin aileden, şikayetçi olan diğer kişilerden habersiz olarak kayınvalidesinden, kayınbabasından ve diğer şikayetçi kişiden habersiz bir şekilde davadan feragat ettiğini gördük. Bu olay aileyi derinden yaraladı. Aslında Oğuz'un kemikleri bugün sızlamıştır" dedi.

Ailenin parayla ilgili bir taleplerinin olmadığını söyleyen Orhan, "Bu olaydan niçin feragat ettiklerini az çok kendileri de ifade ettiler. Maddi zararlarını kendileri karşılayarak, bugün bir feragat gerçekleştirdiler. Evet bu olayın en acı tarafıdır. Şükriye Hanım, genç yaşta kaybettiği eşinin kan parasına tenezzül etmiştir, ne yazık ki. Bu aşamadan sonra artık Şükriye Aci olarak anılmasını kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Bu aşamadan sonra Şükriye Aslan'dır. Bu saatten sonra 'Aci' soyadını kullanmaması gerekir. Burada Şükriye Hanım'ın avukatı bir açıklamada bulundu. Kendisinin zor durumdu olduğunu söyledi. İlk günden beri müvekkilimiz Özer Aci, şunu söylüyor, 'Benim parayla işim yok' diyor. Para konusunda bir talebin olmadığını söylediler. Şimdi Şükriye Hanım, bir villada oturuyor. Bir villa kendisine tahsis edilmişti, rahmetli Oğuz ile beraber orada oturuyorlardı. Oğuz'un ölümünden beri kendisi orada oturuyordu. Ama ne ilginçtir ki, kendisi son aylarda aileyle görüşmemeye başladı ve eve gelmemeye başladı. Annesine, kayınpederinden habersiz bir şekilde yerleşti. Rahmet Oğuz, ölmeden bir hayat sigortası yaptırmıştı. Bu hayat sigortasında yaklaşık 6 milyon tazminat geldi. Bu 6 milyonun tamamı diğer aile fertleri bir şey almadan, kendisine takdim ettiler ve kendi kira gelirleri var, kendi taksi plakası var. Bunların hepsi, kendi açıklamalarına göre, kendi ihtiyacını karşılayamadı. Ailenin desteği vardı, bunların hepsini tepti, ailenin kendisine sahip çıkmasını istemedi. Onlardan ayrı bir yola girerek, sırtını dönerek bu yola girdi. Ne yazık ki, kendi tabirleriyle, 'para karşılığında' bu şikayetten vazgeçtiler" diye konuştu.