Katil Timur Cihantimur hakkında karar! Türkiye’ye iade edilecek mi?

ABD mahkemesi İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı.

AVUKATLARI İADEYE KARŞI ÇIKTI

ABD'de 4 aydır tutuklu yargılanan Cihantimur bugün kelepçeli olarak son kez hakim karşısına çıktı. Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında, Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin Türkiye'deki dosyasında bir iddianamenin hazır olmadığını ve devam eden soruşturma aşamasında bir ABD vatandaşının iadesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

SAVCILIK "İADE GEREKLİ" DEDİ

Savcılık makamı ise davada yeterli delillerin olduğunu belirterek, 17 yaşındaki Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Yaklaşık 1 saat süren duruşma sonunda Hakim Donald Cabell, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, savunma ve iddia makamından bir hafta içinde kendisine dava hakkında 8 sayfalık son savunma dilekçelerini teslim etmesini istedi.

KARAR ERTELENDİ

Cabell, tarafların yazılı savunmalarını inceledikten sonra Cihantimur'un Türkiye'ye iade talebi hakkında kararını verecek.

Cihantimur'un annesi Eylem Tok da 9 Ekim'de yapılan karar duruşması için hakim karşısına çıkmış, hakim Cabell, aynı şekilde savunma ve iddia makamlarından bir hafta içinde son kez yazılı dilekçe ile savunmalarını yapmalarını istemişti. Eylem Tok için verilen yazılı savunmaların teslim süresi yarın doluyor.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur | Görüntü-A Haber Arşiv

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

SIK SIK YER DEĞİŞTİRDİLER

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti. Anne-oğlunun firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdiği önce New York'a ardından ise Washington, California ve Miami'ye geçtiği ortaya çıktı. ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.

Tok, gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladı.Canavar anne, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Anne ve oğlu, Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu.

İkili sipariş için eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.

Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur | Görüntü-A Haber Arşiv

TÜRK KURYENİN İHBARI YAKALANDILAR

Bu restoranda çalışan Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bilgileri iletildi.

İletilen bilgilerin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30'da Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yaşadıkları yere baskın düzenlendi.

Baskın sonucunda 2 ismi gözaltına aldı. Gözaltı esnasında Eylem Tok'un bazı telefon görüşmeleri de gerçekleştirdiği öğrenildi.