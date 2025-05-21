Bitlis'te polis aracı takla attı: 2 polis yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde göreve giden polisleri taşıyan araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçtaki 2 polis memuru yaralandı.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 19:53

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Bitlis'te göreve giden polis aracı kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 15.00 saralarında Güroymak'ın Günkırı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Göreve giden polisleri taşıyan otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.

2 POLİS YARALANDI

Araçtaki 2 polis memuru yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçta bulunan polis memurları önce Güroymak Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan müdahalenin ardından da Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

VALİDEN YARALI POLİSLERE ZİYARET

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı ve İl Sağlık Müdürü Seda Yılmazer ile birlikte yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

Açıklamada bulunan Vali Karakaya, polis memurlarının sağlık durumlarını iyi olduğunu belirterek, "Polis memurlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür durumları iyi. İnşallah hayati tehlikeyi atlattılar. Birkaç hafta içine inşallah ikisinin de sağ salim aramıza döneceklerini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili emniyet ve sağlık teşkilatımız ellerinden geleni yapıyor. Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hekimlerimize güveniyoruz. En iyi şekilde ilgilenerek arkadaşlarımızı sağlıklarına kavuşmalarına temin edeceklerdir. Tekrardan geçmiş olsun, Allah şifalar versin" dedi. (DHA)

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