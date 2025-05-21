AK Parti binasına taşlı saldırı! Şüpheli gözaltında...

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gün gece AK Parti İlçe Teşkilatı’na taşlı saldırı düzenleyen saldırgan, yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, saldırıya uğrayan ilçe teşkilatında incelemelerde bulundu. Laçin, “İstihbarat birimlerimiz çok sıkı çalışıyor. Gözaltındaki kişinin ifadesi alınacak, savcılığa sevk edilecek" dedi

Giriş Tarihi: 21.05.2025 21:18

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Fethiye'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu.

Binanın camı kırılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı yüzünü maske ile gizleyen şapkalı bir kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, elindeki taşı binanın camına fırlattığı, ardından taşı yerden alarak tekrar cama attığı görüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'na taşlı saldırı düzenleyen saldırgan, yakalandı.

Öte yandan AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, saldırıya uğrayan ilçe teşkilatında incelemelerde bulundu. Laçin, "İstihbarat birimlerimiz çok sıkı çalışıyor. Gözaltındaki kişinin ifadesi alınacak, savcılığa sevk edilecek" dedi

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