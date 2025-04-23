Yaşam

İstanbul'da deprem sonrası metruk bina göçtü

İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen depremde, Fatih'te bulunan bir metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hasar alan binanın kalan kısmını yıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
İstanbul'da deprem sonrası metruk bina göçtü

İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Fatih'te hasar alan metruk bina ilçe belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

FATİH'TE DEPREM SONRASI METRUK BİNA GÖÇTÜ

Öte yandan, depremde zarar gören bina havadan görüntülendi. İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fatih'te bulunan metruk binada depremin ardından çökme yaşandı.

DEPREMDE HASAR ALIP ÇÖKTÜ

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sevk edilen ekipler, binada kimsenin olmadığını tespit etti. Hasar alan metruk bina belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile yıkıldı. Öte yandan, depremde hasar alan binanın son hali havadan görüntülendi.

Başkan Erdoğan: İstanbul’da sıkıntılı bir durum yokBaşkan Erdoğan: İstanbul’da sıkıntılı bir durum yok BAŞKAN ERDOĞAN: İSTANBUL'DA SIKINTILI BİR DURUM YOK

Büyük deprem canlı yayında yakalandılar!Büyük deprem canlı yayında yakalandılar! BÜYÜK DEPREM CANLI YAYINDA YAKALANDILAR!

İstanbul’daki deprem büyük depremin habercisi mi?İstanbul’daki deprem büyük depremin habercisi mi? İSTANBUL'DAKİ DEPREM BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN