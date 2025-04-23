İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uçuşların sorunsuz sürdüğü açıklandı.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 15:52

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İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı'nda operasyonda bir sıkıntı olmadığı kaydedildi. Pasaport kontrol noktası, bosphorus bölgesinde ve hiçbir terminalde problem olmadığı belirtilirdi. Pasaport kontrol noktasında yolcu geçişinin sürdüğü, teknik ve elektrik sistemleri dahil binalarda da bir sıkıntı olmadığı ifade edildi.

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