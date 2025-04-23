İstanbul’da peş peşe deprem! Başkan Erdoğan: Sıkıntılı bir durum yok

Başkan Erdoğan, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocukları misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Dünyadın dört bir yanından Türkiye'ye gelen çocuklara, sevinçlerine ortak olmalarından dolayı tek tek teşekkür eden Erdoğan, "Bu salondaki evlatlarımızdan başlayarak ülkemizin ve yeryüzünün dört bir yanındaki tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

İSTANBUL'DAKİ DEPREMLER

Kısa bir süre önce İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaşanlar başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah, şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.