Yaşam

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne vatandaşlardan isyan: Üst geçit asansörünün çöp hali çileden çıkarttı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde vatandaşlar, bir üst geçidin asansörünün çöplüğe dönüştüğünü görmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Asansörün içerisinde patlamış mısır, cips ve çekirdek çöplerinin birikmesi ve uzun süredir temizlenmemiş olmasıyla CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na vatandaşlar tepki gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne vatandaşlardan isyan: Üst geçit asansörünün çöp hali çileden çıkarttı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde vatandaşlar bir asansörün içerisinde gördükleri karşısında adeta şaşkına döndü. İlçede bulunan bir üst geçit asansörünün içerisinde patlamış mısır, cips ve çekirdek çöplerinin olduğu ve günlerdir temizlenmediği görüldü.

ÜST GEÇİT ASANSÖRÜNDEKİ ÇÖPLERE VATANDAŞTAN TEPKİ!

ASANSÖRÜ ÇÖP YÜZÜNDEN KULLANAMADILAR

CHP'li Etimesgut ilçesinde üst geçit asansörünü kullanmak isteyen vatandaşlar çöp dolu asansöre binmekte tereddüt etti. O anlarda vatandaşlar temizlenmeyen asansörün çöple dolu haline tepki gösterirken, CHP'li Etimesgut Belediyesi ve Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu göreve çağırdı.

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