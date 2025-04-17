CHP'li Etimesgut Belediyesine tepkiler çığ gibi! Erdal Beşikçioğlu'na vatandaşlardan istifa çağrısı: Rantçı arıyorsan aynaya bak
Ankara'da vatandaşların CHP'li Etimesgut Belediyesi’nin Bağlıca-Yapracık arasına yapmak istediği tır parkı projesine tepkileri devam ediyor. Etimesgut sakinleri istemedikleri tır parkı projesine karşı çıktı ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’na tepki gösterdi. Vatandaşlar Beşikçioğlu'nu istifaya davet ederek 'Rantçı arıyorsa aynaya baksın' dedi.
Etimesgut Belediyesi'nin Bağlıca-Yapracık arasına yapmak istediği tır parkı projesi, mahalle sakinlerinden büyük tepki gördü. Etimesgutlular, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na, "Rantçı arıyorsa aynaya baksın" diyerek tepki gösterdi.
CHP'Lİ ETİMESGUT BELEDİYESİNE SERT TEPKİ
Etimesgut Belediyesi'nin Bağlıca - Yapracık arasına yaptırmak istediği tır parkı projesi Etimesgut halkı tarafından büyük tepki aldı. Etimesgut halkı, proje alanında bir araya gelerek protesto düzenledi ve basın açıklaması yaptı.
Katılımın yoğun olduğu protestoda mahalleli, "Tır parkı değil, yeşil alan ve sosyal yaşam alanı istiyoruz" çağrısıyla Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve projenin destekçilerini eleştirdi.
BEŞİKÇİOĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI
Hukuka aykırılık, güvenlik riski ve yeşil alan talebiyle sokağa çıkan vatandaşlar, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu istifaya çağırdı. Etimesgut Belediyesi'nin Yapracık imar planında park alanı olarak ayrılmış 52 dönümlük araziye tır parkı yapma kararına Etimesgutlular tarafından karşı çıkıldı.
"ERDAL BEŞİKÇİOĞLU RANTÇI ARIYORSA AYNAYA BAKSIN"
Etimesgut'ta yaşayan Avukat Uğur Ceyhan yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu eleştirerek, "Kendisini Bağlıca'da ikamet ediyor diye tanıtıyor ama Bağlıca'da gören yok. Belediyeye bile ayda bir-iki kez geldiği söyleniyor." dedi ve şöyle devam etti:
"Bu halkın içine karışmadan karar veremezsiniz. Buradaki insanların her birinin sadece bir evi var. Ama bizleri rantçı olarak nitelendiriyor. Rantçı görmek istiyorsa aynaya baksın. Bizim değil, bu projeyi dayatan zihniyetin amacı sorgulanmalıdır. Yeşil alan olarak planlanan bu bölgeye tır parkı yapma ısrarından vazgeçmesini istiyoruz. Eğer Etimesgut'a hizmet etmek istemiyorsa, kendisini istifaya davet ediyoruz."
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