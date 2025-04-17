CHP’li Etimesgut Belediyesine tepkiler çığ gibi! Erdal Beşikçioğlu’na vatandaşlardan istifa çağrısı: Rantçı arıyorsan aynaya bak

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"ERDAL BEŞİKÇİOĞLU RANTÇI ARIYORSA AYNAYA BAKSIN"

Etimesgut'ta yaşayan Avukat Uğur Ceyhan yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu eleştirerek, "Kendisini Bağlıca'da ikamet ediyor diye tanıtıyor ama Bağlıca'da gören yok. Belediyeye bile ayda bir-iki kez geldiği söyleniyor." dedi ve şöyle devam etti:

"Bu halkın içine karışmadan karar veremezsiniz. Buradaki insanların her birinin sadece bir evi var. Ama bizleri rantçı olarak nitelendiriyor. Rantçı görmek istiyorsa aynaya baksın. Bizim değil, bu projeyi dayatan zihniyetin amacı sorgulanmalıdır. Yeşil alan olarak planlanan bu bölgeye tır parkı yapma ısrarından vazgeçmesini istiyoruz. Eğer Etimesgut'a hizmet etmek istemiyorsa, kendisini istifaya davet ediyoruz."