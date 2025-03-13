Erdal Beşikçioğlu rol aldığı dizi setine belediye kepçesini yolladı! Halk hizmet beklerken mesaisi sahnede geçiyor

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu skandallara imza atmaya devam ediyor. Daha önce akrabalarını belediye kadrosunda işe almasıyla tepkileri üzerine çeken Beşikçioğlu'nun bu kez de belediyeye ait olan iş makinelerini rol aldığı dizide kullandırdığı ortaya çıktı. Ayrıca dizi çekimlerini mesai saatleri dışında yapacağını duyuran Beşikçioğlu'nun mesai saatleri içinde dizide rol aldığı görüldü.

Beşikçioğlu'nun mesai saatleri içinde dizide rol aldığı görüldü (Ajanslar)

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Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç dizisinde başrol olarak görev alacağı ortaya çıkmış ve söz konusu durum ile ilgili sosyal medyada, "İnsan iki işi bir arada yapamaz", "Siz ilk belediye işlerini halledin sonra başka şeyler yapın", "İnsan oyunculuğa devam edecekse neden belediye başkanı olur" gibi yorumlara neden olmuştu.

ʺNeden olmasın ki bu yapılabilir. 6'dan sonra sabaha kadar vaktimiz var.ʺ (DHA)

Beşikçioğlu gelen eleştirileri "Yapının nasıl işlediğini bilmeyen bir insanın bu endişeyle bu soruyu sorması normal. Neden olmasın ki bu yapılabilir. 6'dan sonra sabaha kadar vaktimiz var. Nihayetinde koskoca bir yapı var başkan yardımcıları ve onların altında müdürlükler var. Bu sistem zaten kuruldu. O yüzden çok zor olacağını düşünmüyorum.'' Şeklinde yanıtlamıştı.

SKANDALLAR PEŞ PEŞE! MESAİ SAATLERİ İÇİNDE DİZİDE ROL ALIYOR

Erdal Beşikçioğlu'nun başrol olarak görev yaptığı dizide belediyeye ait iş makinelerinin kullanıldığı görüldü. Ayrıca Beşikçioğlu'nun mesai saatleri içinde dizide rol aldığı görülmesi skandalın boyutunu ortaya koydu. Skandalı ortaya çıkartan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek duruma sert tepki gösterdiği Gökçek, CHP yönetimine çağrıda bulunarak, "Özgür Özel'in, Erdal Beşikçioğlu'nu istifaya çağırmasını bekliyorum" dedi.

ʺÖzgür Özel'in, Erdal Beşikçioğlu'nu istifaya çağırmasını bekliyorumʺ (Sabah)

"BELEDİYE İMKANLARI ŞAHSİ ÇIKAR İÇİN KULLANILIYOR"

Osman Gökçek yaptığı açıklamada, Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığı görevini suistimal ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanı, kendi şehrine gelen bir diziye yardımcı olmuyor. Tam tersine, kendisinin oynadığı bir dizi için belediyenin imkânlarını kullanıyor. Asıl vahim olan da bu. Bu durum, belediye başkanının şahsi bir inşaat yaparken belediyeye ait iş makinelerini kullanmasına benziyor.

Kendi oynadığı ve para aldığı bir dizi için, Etimesgutlu vatandaşlarımızın ödediği vergilerle alınan belediye araçlarını setinde kullanıyor. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışının ne kadar çürüdüğünün en büyük göstergesi. Cumhuriyet Halk Partisi, daha önce nepotizm, yani eş, dost ve akrabaları işe yerleştirme konularıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise belediye imkânlarını şahsi kullanımına açma aşamasına geçti. Belediyeleri adeta babalarının çiftliği hâline getirmeye çalışıyorlar."

"ÖZGÜR ÖZEL'İN, ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NU İSTİFAYA ÇAĞIRMASINI BEKLİYORUM"

CHP'yi de sert sözlerle eleştiren Gökçek, "Bunun üzerine, Özgür Özel'in Erdal Beşikçioğlu'nu çağırarak istifasını istemesini beklerdik. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir utanma duygusu olmadığından, bu hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Aziz milletimiz de bunun farkında. Dün Etimesgut'ta gerçekleştirdiğim esnaf ziyaretinde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı büyük bir tepki olduğunu bizzat gördüm. İnşallah önümüzdeki seçimlerde sandıkta bunun karşılığını alacaklar ve gerekli cezayı çekeceklerdir" dedi.

ʺBelediyenin kaynaklarını kendi şahsi işlerine yönlendiriyor. Bu kabul edilemez!ʺ (Sabah)

BELEDİYE BAŞKANI MI SET AMİRİ Mİ?

Sabah'ın haberine göre; Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığı sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayan Osman Gökçek, "Bu kişi belediye başkanlığı yapmıyor, mesai bitince tiyatroya, diziye gidiyor. Belediyenin kaynaklarını kendi şahsi işlerine yönlendiriyor. Bu kabul edilemez! Belediye başkanının "Saat 18.00'den sonra mesaim bitiyor, gidip dizi çekebilirim, tiyatro yapabilirim." zihniyetinde olması, Etimesgutlu hemşehrilerimiz için son derece üzücüdür. Gerçekten bu dizinin hiç mi gündüz sahnesi yok, hep mi gece sahnesi var diye düşünmeden edemiyoruz. Erdal Beşikçioğlu'nun bu tepkileri çok da umursadığını sanmıyorum. Beş yıl içinde belediye adına ne yaptığına dair bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Şu an tamamen şahsi maddi konulara odaklanmış gibi görünüyor. Zira bir insan neden belediye araçlarını kendi dizi setinde kullandırır?" diyerek tepki gösterdi.

Gökçek ayrıca vatandaşların da CHP yönetimine büyük tepki gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki seçimlerde sandıkta bunun hesabını soracaklar ve gereken cezayı kesecekler" ifadelerini kullandı.