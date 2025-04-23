Motosiklet kazası aileyi ayırdı: Baba öldü eşi ve oğlu yaralı

Giriş Tarihi: 23.04.2025 01:27

Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Yakup Kaya , bir an direksiyon hakimiyetini kaybedince motosiklette bulunan 21 yaşındaki eşi Güllü Kaya ile 2 yaşındaki Muhammet Ali Kaya ile sulama kanalına uçtu. Yürek burkan kazada baba Yakup Kaya yaşamını yitirirken anne ve oğlu ise yaralı kurtuldu.

FOTOĞRAF: İHA

VATANDAŞLAR AİLEYİ SUDAN ÇIKARDI



Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen suya girerek aileyi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı. Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.