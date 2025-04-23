Adana'da silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kaçtılar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken şüpheliler daha sonra aynı motosikletle olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 01:48

Paylaş



ABONE OL

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaz T. (21) kullandığı ciple Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda trafik ışıklarında beklediği sırada, motosikletle yaklaşan iki şüpheliden biri inerek araca ateş açtı.

Şüpheliler daha sonra aynı motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ayaz T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN