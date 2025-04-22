Yaşam

Hayvanlar için toplanan paraları cebe indirmişlerdi! 12 yıla kadar hapis talebi! Aralarında 'Köpekvelisi' Buket Özgünlü de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün (Köpekvelisi) de aralarında olduğu 16 sanık hakkında dava açıldı. Şüpheliler için "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" iddiasıyla 12 yıl 3'er ay hapis cezası talep edildi. Şahısların hayvanlar için toplanan paraları hesaplarına aktardığı ve bu sayede zenginleşme yaşadıkları tespit edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Hayvanlar için toplanan paraları cebe indirmişlerdi! 12 yıla kadar hapis talebi! Aralarında 'Köpekvelisi' Buket Özgünlü de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında olduğu 16 sanık hakkında zincirleme şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında dernek başkanı Özgünlü'nün de bulunduğu sanıkların, sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttükleri sivil toplum faaliyetleriyle sokak hayvanlarına sağlanan mama veya hayvan sağlığına yönelik ürünlerin imalat ve ticaretini yapan şirketler arasında finansal ilişki olduğu belirtildi.

'Köpekvelisi' Buket Özgünlü hakkında 12 yıl 3 ay hapis cezası talep edildi. (A Haber arşiv)'Köpekvelisi' Buket Özgünlü hakkında 12 yıl 3 ay hapis cezası talep edildi. (A Haber arşiv)

İddianamede, sanıkların Yaşama Tutunan Patiler Derneğine gönderilen bağış paralarını, dernek amacıyla bağdaşmayacak şekilde tasarruf ederek kişisel zenginleşme ve mal varlığı edinme amacıyla kullandıkları bildirildi.

Sanıkların bağış paralarını şahsi hesaplarına aktardıkları kaydedilen iddianamede, "Aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı, öncül suçtan elde edilen gelirlerin sahte fatura düzenlenmesi, taşınır ve taşınmaz alımı ile bankacılık işlemleri yoluyla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şahısların hayvanlar için toplanan paraları hesaplarına geçirdiği öğrenildi. (AA)Şahısların hayvanlar için toplanan paraları hesaplarına geçirdiği öğrenildi. (AA)

İddianamede, dernek yönetim kurulu tarafından genel kurul kararı olmaksızın hukuka aykırı şekilde yönetim kurulu üyelerine "huzur hakkı" tahsis edildiği, dernek hesabından çekilen paraların yeniden dernek hesabına yatırılmadığı ve sanıkların kişisel hesaplarında aklandığı aktarıldı.

Ayrıca, mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen sahte faturalar düzenlenerek, mama alınmış gibi gösterildiği bu yöntemle derneğin zarara uğratıldığı tespit edildi.

Savcılık 12 kişi hakkında ʺsuçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaʺ suçuyla dava açtı. (AA)Savcılık 12 kişi hakkında ʺsuçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaʺ suçuyla dava açtı. (AA)

BAĞIŞ PARALARI SANIKLARIN HESAPLARINA AKTARILMIŞ
İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporuna da yer verilerek, derneğin banka hesaplarındaki transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, hesaplarda bulunan tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve diğer sanıkların hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

Kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtilen sanıklar, Aleyna Nur Sarıoğlu, Alev Erçetin, Aynur Temel, Birkan Soysal, Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Ertan Işık, Evren Kılıç, Rüya Bilgi, Fatma Özgünlü, Tahsin Malkoç, Tuğba Törüsel, Tuğçe Soysal, Tuna Boyacı ve Yosma Bilgi'nin, zincirleme şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Köpekvelisi Buse Özgünlü’nün vurgunu MASAK raporunda!Köpekvelisi Buse Özgünlü’nün vurgunu MASAK raporunda! KÖPEKVELİSİ BUSE ÖZGÜNLÜ'NÜN VURGUNU MASAK RAPORUNDA!
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