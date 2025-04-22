Hayvanlar için toplanan paraları cebe indirmişlerdi! 12 yıla kadar hapis talebi! Aralarında 'Köpekvelisi' Buket Özgünlü de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün (Köpekvelisi) de aralarında olduğu 16 sanık hakkında dava açıldı. Şüpheliler için "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" iddiasıyla 12 yıl 3'er ay hapis cezası talep edildi. Şahısların hayvanlar için toplanan paraları hesaplarına aktardığı ve bu sayede zenginleşme yaşadıkları tespit edildi.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:25

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında olduğu 16 sanık hakkında zincirleme şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında dernek başkanı Özgünlü'nün de bulunduğu sanıkların, sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttükleri sivil toplum faaliyetleriyle sokak hayvanlarına sağlanan mama veya hayvan sağlığına yönelik ürünlerin imalat ve ticaretini yapan şirketler arasında finansal ilişki olduğu belirtildi.

'Köpekvelisi' Buket Özgünlü hakkında 12 yıl 3 ay hapis cezası talep edildi. (A Haber arşiv)



İddianamede, sanıkların Yaşama Tutunan Patiler Derneğine gönderilen bağış paralarını, dernek amacıyla bağdaşmayacak şekilde tasarruf ederek kişisel zenginleşme ve mal varlığı edinme amacıyla kullandıkları bildirildi.



Sanıkların bağış paralarını şahsi hesaplarına aktardıkları kaydedilen iddianamede, "Aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı, öncül suçtan elde edilen gelirlerin sahte fatura düzenlenmesi, taşınır ve taşınmaz alımı ile bankacılık işlemleri yoluyla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.