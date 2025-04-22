Kumar borcu yüzünden canına kıydı! Sosyal medyada olay olan mektup

Kumar borcu yüzünden intihar ettiği sürülen bir babanın son mektubu sosyal medyada olay oldu. Eşine ve kızına yaptığı hatayı itiraf mağdur adamın "Hepinizden özür diliyorum. Sevgili eşim, canım kızım, umutlarınızı, geleceğinizi daha doğrusu her şeyinizi çaldığım için özür dilerim." ifadesi yüreklere dokundu.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:07

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Çağın belası, sanal kumar ve bilinçsiz kripto yatırımları...Bir an önce zengin olmak için başlanan bu illetler, birçok ocağa incir ağacı dikiyor. Kazanma hırsı ile yapılan bilinçsiz yatırımlar ve yapılan bahisler, büyük meblağ kayıplarına neden oluyor.

SANAL KUMAR YİNE CAN ALDI

Sanal bahsin renkli dünyasına ve kazanmayı, harcamayı teşvik eden illüzyonun kurbanları her geçen gün artıyor. Kumar illetine tüm varlığını veren üzerine de yüklü miktarda borçlanan birçok mağdur, maalesef son çareyi canına kıymakta buluyor. Bu kapsamda yeni bir örnek yaşandı.

AİLESİNE MEKTUP BIRAKTI: HER ŞEYİNİZİ ÇALDIM

Tüm birikimini kumara kaptırıp üzerine de borçlanan bir mağdur canına kıydı. Hayatına son veren şahıs, ailesine de veda mektubu bıraktı.

Sosyal medyada gündem olan ve okuyanları dehşete düşüren o mektupta, şu ifadeler yer aldı:

Hepinizden özür diliyorum. Sevgili eşim, canım kızım, umutlarınızı, geleceğinizi daha doğrusu her şeyinizi çaldığım için özür dilerim. Umarım bensiz daha güzel, daha doğru bir hayat sizin olur. Size büyük üzüntü dışında yüklü bir borç bırakıyorum. Bu araba küçük bir kısmını karşılar sanırım. Size bıraktığım mirası reddetmeniz daha doğru olur.

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