23 Nisan’da üniversiteler tatil mi? Yarın ders yapılacak mı?

Üniversiteler genel olarak resmi tatil kapsamında 23 Nisan'da kapalı olacak. Ancak bazı bölümlerde, özellikle proje ve laboratuvar ağırlıklı programlarda rektörlük kararıyla çalışmalar sürebilir. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

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23 NİSAN KAÇ GÜN TATİL?

2025 yılı takvimine göre 23 Nisan sadece 1 gün süreyle resmi tatil olarak uygulanacak. Ne öncesindeki 22 Nisan Salı ne de sonrasındaki 24 Nisan Perşembe için herhangi bir ek tatil ya da idari izin açıklaması yapılmadı. Bu nedenle çalışanlar ve öğrenciler yalnızca Çarşamba günü tatil yapacak.