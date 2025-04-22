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23 Nisan'da üniversiteler tatil mi? Yarın ders yapılacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2025 yılında da coşkuyla kutlanacak. Peki bu özel gün resmi tatil mi? Öğrenciler, çalışanlar ve veliler için merak konusu olan “23 Nisan'da kimler tatil yapacak?” sorusunun yanıtı belli oldu. İşte 2025 yılına ait 23 Nisan tatil durumu ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:47
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23 Nisan’da üniversiteler tatil mi? Yarın ders yapılacak mı?

Bu yıl 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta ortasına gelen bu tarih çalışanlar açısından hafta sonuyla birleştirilemediği için kısa süreli bir dinlenme fırsatı sunuyor. Ancak günün anlam ve önemi göz önüne alındığında ülke genelinde törenler ve etkinliklerle dolu bir gün yaşanacak.

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23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda:

⏺Devlet daireleri,

⏺Okullar,

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⏺Üniversiteler,

⏺Bankalar,

⏺Belediyeler ve diğer kamu kurumları

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23 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversiteler genel olarak resmi tatil kapsamında 23 Nisan'da kapalı olacak. Ancak bazı bölümlerde, özellikle proje ve laboratuvar ağırlıklı programlarda rektörlük kararıyla çalışmalar sürebilir. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

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23 NİSAN KAÇ GÜN TATİL?

2025 yılı takvimine göre 23 Nisan sadece 1 gün süreyle resmi tatil olarak uygulanacak. Ne öncesindeki 22 Nisan Salı ne de sonrasındaki 24 Nisan Perşembe için herhangi bir ek tatil ya da idari izin açıklaması yapılmadı. Bu nedenle çalışanlar ve öğrenciler yalnızca Çarşamba günü tatil yapacak.

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