Köpekvelisi Buse Özgünlü’nün vurgunu MASAK raporunda!

Dernek tarafından genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu üyesine hukuka aykırı olarak huzur hakkı tesis edildiği belirtildi ( A Haber)

HUKUKA AYKIRI HUZUR HAKKI

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, dernekler mevzuatına göre yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenebilmesi için genel kurul kararının gerekli olduğu ancak Yaşama Tutunan Patiler Derneği tarafından genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu üyesine hukuka aykırı olarak huzur hakkı tesis edildiği belirtildi. Tanık olarak ifade veren Ş.G, Özgünlü'nün baktığı hayvanlar için mama bağışı kampanyası düzenlediğini, bağış şeklinde gelen mamaları da yine kendi ailesinin kurduğu mama firmasından almış gibi fatura ettiğini, pansiyon hizmetinden faydalanmak isteyen kişileri kendi anlaşmalı olduğu pansiyonlara yönlendirerek bu iş karşılığında komisyon aldığını anlattı.