Mattia Ahmet Minguzzi davasında ilk duruşma bugün: Mezarına çirkin saldırı
Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanıklar bugün hakim karşısına çıkacak. İddianamede iki çocuk sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 24 yıla kadar hapis isteniyor. Duruşma öncesi Bahçelievler’deki Minguzzi’nin mezarı tahrip edilirken polisler olay yerinde incelemelerde bulunuyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek mahkeme önünden ilk detayları aktarırken "Aile duruşma salonuna gelirken polis koruması eşliğinde geldi tehditler sebebiyle." dedi. İşte detaylar...
Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilirken sanıklar bugün hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.
AİLEYE TEHDİT MESAJLARI
Öte yandan Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Minguzzi Ailesi'nin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı.
DURUŞMA ÖNCESİ MEZARA SALDIRI
Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı dün gece saatlerinde tahrip edildi. Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi.
AİLE POLİS EŞLİĞİNDE GELDİ
A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
"Aile duruşma salonuna gelirken polis koruması eşliğinde geldi tehditler sebebiyle. Bu sabah öğrendiğimiz bilgiye göre de mezarının tahrip edildiğini açıkladı avukatları."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yle telefonda görüştü.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti.
Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra." dedi.
"Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde karşılık veren anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum." ifadelerini kullandı.
Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.
ERDOĞAN AİLESİNİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.