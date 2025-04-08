08 Nisan 2025, Salı
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız
İstanbul Kadıköy'de canice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi duruşmaya günler kala ölümle tehdit edildi. Katil zanlıların arkadaşları acılı aileye "cehennemi yaşatacağız size" şeklinde mesajlar gönderdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.