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Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 12:23
İstanbul Kadıköy'de canice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi duruşmaya günler kala ölümle tehdit edildi. Katil zanlıların arkadaşları acılı aileye "cehennemi yaşatacağız size" şeklinde mesajlar gönderdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız
Minguzzi ailesine ölüm tehdidi
Minguzzi ailesine ölüm tehdidi
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