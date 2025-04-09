Minguzzi ailesinin avukatı konuştu: Katillerden biri müebbet alabilir

24 Ocak’ta, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda, kendisiyle aynı yaştaki iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, tehdit edildikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 22:38

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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan aile avukatı Emre İncula, Adli Tıp tarafından yapılacak yaş incelemesinin ardından saldırganlardan birinin 18 yaşından büyük çıkması durumunda müebbet hapis cezası alabileceğini belirtti.

"SANIKLARDAN BİRİNİN HASTANE KAYDI YOK"

ATV Haber'in aktardığı bilgilere göre, alınan tehditlere yönelik açıklamalarda bulunan aile avukatı Emre İncula, yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi:

"Sanıkların ifadeleri alınacak, ardından tanıklar dinlenecek. Dosyada bazı eksiklikler var, adli tıp raporu gerekiyor. Sanıklardan birinin hastane kaydı olmadığı için yaş incelemesi yapılacak. Bu süreç birkaç celse uzayabilir. Adli Tıp tarafından yapılacak inceleme sonucunda 18 yaşından büyük çıkarsa, reşit bir birey olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması söz konusu olabilir."

"FAİL 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLABİLİR"

Yaşanan tehditler hakkında da konuşan İncula, şöyle devam etti:

"Başta çok fazla aldırış etmiyorduk ama tehditler yoğunlaşmaya başladı. Silah gösterdiler, Yasemin Hanım'ı doğrudan hedef alarak ölümle tehdit ettiler. Bu nedenle, yapan kişilerin cezalandırılması için savcılığa dilekçe verdik. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan bu yayınları araştırıyor. Öncelikle tehditleri yapan kişiler tespit edilecek, ardından tehdit, hakaret ve diğer suçlardan dava açılacak."

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