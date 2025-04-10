Katil şoförün aile katliamı! Cezasına rağmen alkollü direksiyona geçti

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Tahir Ferliarslan'ın alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuş ve 2036 yılına kadar araç kullanması yasaklanmıştı. Aldığı cezayı görmezden gelerek 3 ay önce tekrar alkollü bir şekilde direksiyonun başına geçen Ferliarslan, katliam gibi bir kazaya neden oldu. Kazada aracında taşıdığı annesinin ve halasının ölümüne neden olan şoförün savunması, görenleri çileden çıkardı.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:15

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Kaza, geçtiğimiz 27 Ocak günü ilçeye bağlı Abditolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tahir Ferliarslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 CBK 50 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün halası Kamile Öztat olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Annesi Melahat Ferliarslan ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Katil şoför Tahir Ferliarslan (57) (Sabah)

DAHA ÖNCE 9 KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANMIŞ

Tahir Ferliarslan hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen Ferliarslan'in daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine de 22 Kasım 2036'ya kadar el konulduğu ortaya çıktı. Ferliarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tahir Ferliarslan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ancak savcılık (Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir) maddesi gereğince takdiri mahkemeye bıraktı.

'SARHOŞ DEĞİLDİM BİRAZ İÇTİM DEDİ'

İddianamede ifadesine yer verilen Ferliarslan, annesini ve halasını Konya'dan alıp, Dedemoğlu köyüne götürmek için yola çıktığını, yola çıkmadan önce biraz alkol aldığını, sarhoş olmadığını, aracın kontrolünden çıkarak beton direğe çarptığını, kazadan sonra annesine ve halasına seslendiyse de cevap alamadığını, çok üzgün olduğunu, alkollü araç kullandığı için pişman olduğunu söyledi.

Tahir Bilirkişi raporunda Ferliarslan'ın hem yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı hem de hızlı olduğu gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi.

Ferliarslan'ın emniyetli şekilde araç sevk edemeyecek olmasına rağmen araç kullanarak halasının ve annesinin ölümüne neden olarak bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olduğu belirtili. Tahir Ferliarslan Ağır Ceza Mahkemesince yargılanacak.

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