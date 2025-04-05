TikTok'ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi

Giriş Tarihi: 05.04.2025 21:25

TikTok'ta her geçen gün yeni bir skandal gün yüzüne çıkıyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Daha önce Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel, hatırlanacağı üzere TikTok uygulamasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da yayın açarak dudak uçuklatan bir miktarda bağış toplamıştı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sosyal medya platformu TikTok'ta keşfedilen Yılmaz B. isimli kullanıcı, yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.