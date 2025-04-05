TikTok'ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi
TikTok'ta para kazanmak için her türlü skandala bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel, canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para toplamıştı. Bugün de TikTok'ta dikkat çeken bir yayın yapıldı. Yılmaz B. isimli kullanıcı, yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliğini kullanarak binlerce lirayı cebe indirdi.
TikTok'ta her geçen gün yeni bir skandal gün yüzüne çıkıyor.
Daha önce Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel, hatırlanacağı üzere TikTok uygulamasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da yayın açarak dudak uçuklatan bir miktarda bağış toplamıştı.
Sosyal medya platformu TikTok'ta keşfedilen Yılmaz B. isimli kullanıcı, yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Açtığı yayında İmamoğlu'na destek veren fenomen açtığı video da "Her şey çok güzel olacak" sloganını kullandı.