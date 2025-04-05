Yaşam

TikTok'ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi

TikTok'ta para kazanmak için her türlü skandala bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel, canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para toplamıştı. Bugün de TikTok'ta dikkat çeken bir yayın yapıldı. Yılmaz B. isimli kullanıcı, yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliğini kullanarak binlerce lirayı cebe indirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TikTok'ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi
TİKTOK'TA İMAMOĞLU BENZERLİĞİNİ KULLANDI! BİNLERCE LİRAYI CEBE İNDİRDİ

TikTok'ta her geçen gün yeni bir skandal gün yüzüne çıkıyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Daha önce Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel, hatırlanacağı üzere TikTok uygulamasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da yayın açarak dudak uçuklatan bir miktarda bağış toplamıştı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sosyal medya platformu TikTok'ta keşfedilen Yılmaz B. isimli kullanıcı, yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Açtığı yayında İmamoğlu'na destek veren fenomen açtığı video da "Her şey çok güzel olacak" sloganını kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BİNLERCE LİRAYI CEBE İNDİRDİ
Yılmaz B., sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla takipçilerinden para toplayarak binlerce lirayı cebe indirdi

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