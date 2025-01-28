ABD ile Çin arasında TikTok savaşı! Trump duyurdu: Microsoft istiyor

Microsoft TikTok'u satın almak için görüşmelere başladı (AA)

"TEKLİF SAVAŞINA ŞAHİT OLMAK İSTİYORUM"

Florida'ya uçmak üzere bulunduğu başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, TikTok hakkında birçok yatırımcıyla görüştüğünü ve uygulamanın, büyük şirketlerden büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Trump, Microsoft'un, TikTok'un satın alınması için firmayla görüşmeler yürüttüğünü ve teklif hazırlığında olduğunu kaydetti.

Miami'de ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin bir araya geldiği parti toplantısında da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, uygulamaya yönelik ilgi neticesinde TikTok'un satışında teklif veren çok sayıda yatırımcı veya şirket olacağını ve bu aşamada "teklif savaşına" şahit olmak istediğini dile getirdi.

Trump, Çin'in bu aşamaya dahil olmasını istemediklerinin altını da çizdi.