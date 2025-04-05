Antalya'da kreşte darp skandalı! Bakanlık harekete geçti
Antalya’da bir kreşte 2 yaşındaki bir çocuğun, diğer çocuklar tarafından darbedildiği iddiası üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, olayda ihmali bulunan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve müfettiş görevlendirilmesine karar verildiğini açıkladı.
Aile, sabah bıraktıkları çocuklarını akşam almaya geldiklerinde, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren aile, ALO 183 Şiddetle Mücadele hattını arayarak yardım istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğu, kreşteki çocuklar tarafından darbedildi" şeklindeki haberlere ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulundu.
SORUŞTURMA VE MÜFETTİŞ KARARI
Bakanlığın ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen ihbar üzerine Antalya İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kreşte yapılan denetimin ardından ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve muhakkik görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bakanlık olarak ihmali bulunan yetkililerin gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."