Antalya'da kreşte darp skandalı! Bakanlık harekete geçti

Giriş Tarihi: 05.04.2025 22:29

Aile, sabah bıraktıkları çocuklarını akşam almaya geldiklerinde, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren aile, ALO 183 Şiddetle Mücadele hattını arayarak yardım istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğu, kreşteki çocuklar tarafından darbedildi" şeklindeki haberlere ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulundu.