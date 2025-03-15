Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli cinayetinde aranıyordu! Dere kenarında saklanırken yakalandı

Olay, 11 Mart saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli, 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli 'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Meltem Menteşeli Aydın'da cinayete kurban gitti (DHA)

KOCASININ DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli Mutlu D.'nin ise yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada Tik-Tok ünlüsü olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.