Konya'da dehşet! Karı- koca kavgasına aileler girdi | Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 31.03.2025 19:55

(FOTO: İHA )

Edinilen bilgiye göre, karı-koca arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma ailelerin de dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada 4 kişi yaralanırken, bir otomobilde de hasar oluştu.