Yaşam

Konya'da dehşet! Karı- koca kavgasına aileler girdi | Çok sayıda yaralı var

Akılmaz olay Konya'da yaşandı. Karı-koca arasındaki tartışmaya ailelerin de dahil olması ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada 4 kişi yaralanırken, bir otomobilde ise hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Konya'da dehşet! Karı- koca kavgasına aileler girdi | Çok sayıda yaralı var

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Kavukçu Süleyman Sokak'ta meydana geldi.

(FOTO: İHA ) (FOTO: İHA )

Edinilen bilgiye göre, karı-koca arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma ailelerin de dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada 4 kişi yaralanırken, bir otomobilde de hasar oluştu.

(FOTO: İHA ) (FOTO: İHA )

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(FOTO: İHA ) (FOTO: İHA )

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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