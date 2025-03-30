Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu dillere düştü! "Adaylar CV atsın"
Son yıllarda şarkıcılık kariyeriyle adından söz ettiren Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine düştü. Bir erkekte aradığı kriterleri sıralayan 21 yaşındaki Talu, adaylardan da CV göndermelerini istedi.
1991 yılında iş insanı Eren Talu'yla evlenen Defne Samyeli bu evlilikten Deren ve Derin adında iki kızı olmuştu. Annesinin izinden gidip mankenliğe yönelen Talu, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
CV GÖNDERMELERİNİ İSTEDİ
TikTok videolarıyla adından söz ettiren Talu, ilişki kriterlerini tek tek sıraladı. 21 yaşındaki Talu, "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazar mısınız lütfen? Hepsine teker teker bakıp değerlendireceğim" dediği bir video paylaştı.
"YAŞLI TERCİH EDİYORUM"
Deren Talu, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:
"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı, büyük tercih ediyorum.
Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle olmadım, denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."
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