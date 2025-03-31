Bilecik'te kanlı olay! Pompalı tüfekli saldırıda yaralılar var

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir şahıs yolda gördüğü 2 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırılırken polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 20:30

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

İlçe meydanında Ömer K. yolda gördüğü iki kardeş Adnan E. ve Turan E'ye bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.

SALDIRIDA 2 KARDEŞ YARALANDI!

Tüfekten çıkan saçmalarla iki kardeş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ömer K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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