Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek detay! İşte Amca Salim ile ilgili yeni delil
Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Ailenin avukatı Yılmaz Demiroğlu, amca Salim Güran'ın internet hareket dökümünü paylaşarak, cinayet saatinde telefonunu elinden bırakmadığını öne sürdü. Bu durum, sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay örgüsünü sorgulattı.Avukat Demiroğlu, Bahtiyar'ın "Salim beni çağdı, cesedi battaniyeye sardık" ifadelerinin bilimsel incelemeyle çöktüğünü belirtti. İşte Salim Güran'ın internet arama geçmişi...
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin avukatı Yılmaz Demiroğlu amca Salim Güran'ın internet hareket dökümünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Yapılan paylaşımda, Narin cinayetinin en kritik zaman aralığında amca Salim Güran'ın telefonu elinden bir an olsun ayırmadığı savunuldu.
Avukat Yılmaz Demiroğlu yaptığı paylaşımda Nevzat'ın doğru söylemediğini savunarak şu ifadeleri kullandı: