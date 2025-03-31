Yaşam

Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek detay! İşte Amca Salim ile ilgili yeni delil

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Ailenin avukatı Yılmaz Demiroğlu, amca Salim Güran'ın internet hareket dökümünü paylaşarak, cinayet saatinde telefonunu elinden bırakmadığını öne sürdü. Bu durum, sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay örgüsünü sorgulattı.Avukat Demiroğlu, Bahtiyar'ın "Salim beni çağdı, cesedi battaniyeye sardık" ifadelerinin bilimsel incelemeyle çöktüğünü belirtti. İşte Salim Güran'ın internet arama geçmişi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek detay! İşte Amca Salim ile ilgili yeni delil

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin avukatı Yılmaz Demiroğlu amca Salim Güran'ın internet hareket dökümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Narin Güran (DHA)Narin Güran (DHA)

Yapılan paylaşımda, Narin cinayetinin en kritik zaman aralığında amca Salim Güran'ın telefonu elinden bir an olsun ayırmadığı savunuldu.

İşte o belge (Sabah)İşte o belge (Sabah)

Avukat Yılmaz Demiroğlu yaptığı paylaşımda Nevzat'ın doğru söylemediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

Nevzat Bahtiyar (DHA)Nevzat Bahtiyar (DHA)

"NEVZAT'IN HiKAYESİ ÇÖKMÜŞTÜR"

"Salim beni tepeden çağırdı, Arif'in evine birlikte girdik, Narin'in cansız bedenini birlikte battaniyeye sardık, Salim evimin önüne aracıyla cami tarafından gelerek battaniyeyi geri aldı' şeklindeki N.B beyanı tamamen gerçek dışı bir hikaye olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir.

Sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinden yapılan teknik incelemede S.G'nin kritik saat olan 15.14-15.40 arasında adeta telefon ve internetten hiç elinin ayrılmadığı, N.B' nin anlatımında belirtilen hareketliliğin olmadığı anlaşılmıştır.

S.G ye ait telefon hareket dökümünün bir kısmı kamuoyunun takdirine sunulmuştur. N.B nin hikâyesi çökmüştür."

Amca Salim Güran (DHA)Amca Salim Güran (DHA)

NARİN CİNAYETİNDE 4 KİŞİ CEZA ALDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin, dosyası gerekçeli karar yazıldıktan sonra Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.

Narin Güran’ın son fotoğrafları ortaya çıktıNarin Güran’ın son fotoğrafları ortaya çıktı NARİN GÜRAN'IN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

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