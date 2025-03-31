Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek detay! İşte Amca Salim ile ilgili yeni delil

Nevzat Bahtiyar (DHA)

"NEVZAT'IN HiKAYESİ ÇÖKMÜŞTÜR"

"Salim beni tepeden çağırdı, Arif'in evine birlikte girdik, Narin'in cansız bedenini birlikte battaniyeye sardık, Salim evimin önüne aracıyla cami tarafından gelerek battaniyeyi geri aldı' şeklindeki N.B beyanı tamamen gerçek dışı bir hikaye olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir.

Sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinden yapılan teknik incelemede S.G'nin kritik saat olan 15.14-15.40 arasında adeta telefon ve internetten hiç elinin ayrılmadığı, N.B' nin anlatımında belirtilen hareketliliğin olmadığı anlaşılmıştır.

S.G ye ait telefon hareket dökümünün bir kısmı kamuoyunun takdirine sunulmuştur. N.B nin hikâyesi çökmüştür."