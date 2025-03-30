Sokak ortasında kayınpederini katletti! Dehşet anları kamerada

Esenler'de tartıştığı kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak öldüren damat olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken damadın olaydan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA Giriş Tarihi: 30.03.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 12:10 PAYLAŞ ABONE OL

Olay, Çifte Havuzlar Mahallesinde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mahmut U.(50) kayınpederinin evinin önüne gelerek kayınpederi Mahmut Akkaya(68) ile tartışmaya başladı. SOKAK ORTASINDA AİLE KATLİAMI! Tartışmanın ardından evine doğru hareket eden Akkaya, sitenin merdivenlerinden indiği sırada damadı yanından bulunan silahla kayınpederine 3 el ateş etti. Kurşunlar Mahmut Akkaya'nın vücuduna isabet ederken, kayınpeder yere yığıldı. Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokak ortasında damadını silahla vurdu (DHA) CİNAYET ANI KAMERADA Sağlık ekipleri Akkaya'yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayınpederin evinin önünde damadı tarafından silahla vurulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.