Yaşam

23 ilçede provokatörlere operasyon! Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ortalığı karıştırmışlardı

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 30 kişi, 23 ilçede düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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23 ilçede provokatörlere operasyon! Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ortalığı karıştırmışlardı

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 30 kişi, 23 ilçede düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alındı.

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