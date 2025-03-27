23 ilçede provokatörlere operasyon! Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ortalığı karıştırmışlardı
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 30 kişi, 23 ilçede düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alındı.
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 30 kişi, 23 ilçede düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alındı.
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